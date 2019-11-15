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17:13 (мск), источник: Vesti.kz

«Астану» оштрафовали за выход фанатов на поле перед награждением за чемпионство в КПЛ

Несколько человек бегали возле футболистов в последнем туре.

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Источник: Reuters

Контрольно-дисциплинарный комитет Казахстанской Федерации футбола оштрафовал ФК «Астана» за неподобающее поведение болельщиков, сообщается на сайте организации.

Клубу надлежит выплатить штраф в 100 МРП (более 250 тысяч тенге) за то, что зрители выбежали на поле после последнего матча КПЛ в Нур-Султане, когда команда готовилась к награждению чемпионским тондо.

«За неподобающее поведение зрителей, выразившееся в выходе на поле болельщика, в соответствии с пунктом 1 статьи 63 Дисциплинарного регламента на футбольный клуб “Астана”, наложить штраф в размере 100 МРП. ФК “Астана” оплатить штраф до 14 декабря 2019 года включительно», — говорится в сообщении КФФ.

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