«Астану» оштрафовали за выход фанатов на поле перед награждением за чемпионство в КПЛ
Несколько человек бегали возле футболистов в последнем туре.
Несколько человек бегали возле футболистов в последнем туре.
Клубу надлежит выплатить штраф в 100 МРП (более 250 тысяч тенге) за то, что зрители выбежали на поле после последнего матча КПЛ в
«За неподобающее поведение зрителей, выразившееся в выходе на поле болельщика, в соответствии с пунктом 1 статьи 63 Дисциплинарного регламента на футбольный клуб “Астана”, наложить штраф в размере 100 МРП. ФК “Астана” оплатить штраф до 14 декабря 2019 года включительно», — говорится в сообщении КФФ.