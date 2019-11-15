СМИ: суд запретил проведение матча чемпионата Испании по футболу на территории США

Источник: AP 2019

Встреча запланирована на 8 декабря и могла стать первой игрой чемпионата Испании, проведенной за пределами страны. Ранее СМИ сообщали о достигнутой договоренности между клубами и Ла Лигой о проведении матча на территории США. Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) выступила против переноса встречи за пределы Испании.

Футбол Испания 2019/2020 Тур 16, 6.12.2019, 23:59 Вильярреал - Атлетико -

«Мы уважаем это решение, не влияющее на суть вопроса, который будет окончательно урегулирован в феврале 2020 года, — говорится в заявлении Ла Лиги. — Проведение официального матча за границей является частью долгосрочной стратегии Ла Лиги для международного роста. Мы надеемся, что с 4-го февраля Ла Лига получит право на проведение официальных матчей за пределами Испании».

В феврале 2020 года суд должен вынести решение по жалобе Ла Лиги о проведении в прошлом сезоне матча 21-го тура чемпионата Испании между «Жироной» и «Барселоной». В прошлом сезоне Ла Лига намеревалась провести матч в Майами, однако в ходе переговоров «Барселона» отказалась играть в США. 12 августа 2018 года матч за Суперкубок Испании был впервые сыгран за пределами страны, встреча между «Барселоной» и «Севильей» прошла в Танжере (Марокко) и завершилась со счетом 2:1 в пользу каталонской команды.



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