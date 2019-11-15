Два футболиста сыграли все 33 матча КПЛ-2019 без замен

Без замен все туры провели два игрока «Шахтера» — вратарь сборной Казахстана Игорь Шацкий и украинский защитник Артем Барановский.

Все 33 матча, но с заменами сыграли казахстанские полузащитники Максим Федин («Тобол») и Асланбек Какимов («Актобе»), хорватский форвард Иван Пешич («Шахтер»), аргентинский защитник Пабло Фонтанелло («Ордабасы») и венгерский хавбек Патрик Хиди («Иртыш»).