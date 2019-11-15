Два футболиста сыграли все 33 матча КПЛ-2019 без замен
Семь футболистов сыграли все 33 матча в казахстанской
Семь футболистов сыграли все 33 матча в казахстанской
Без замен все туры провели два игрока «Шахтера» — вратарь сборной Казахстана Игорь Шацкий и украинский защитник Артем Барановский.
Все 33 матча, но с заменами сыграли казахстанские полузащитники Максим Федин («Тобол») и Асланбек Какимов («Актобе»), хорватский форвард Иван Пешич («Шахтер»), аргентинский защитник Пабло Фонтанелло («Ордабасы») и венгерский хавбек Патрик Хиди («Иртыш»).
Напомним, что чемпионом КПЛ-2019 стала «Астана», серебряным призером — «Кайрат», а бронзовым — «Ордабасы».