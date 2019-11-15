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17:59 (мск), источник: Vesti.kz

Два футболиста сыграли все 33 матча КПЛ-2019 без замен

Семь футболистов сыграли все 33 матча в казахстанской премьер-лиге сезона-2019, сообщает KazFootball.kz.

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Без замен все туры провели два игрока «Шахтера» — вратарь сборной Казахстана Игорь Шацкий и украинский защитник Артем Барановский.

Все 33 матча, но с заменами сыграли казахстанские полузащитники Максим Федин («Тобол») и Асланбек Какимов («Актобе»), хорватский форвард Иван Пешич («Шахтер»), аргентинский защитник Пабло Фонтанелло («Ордабасы») и венгерский хавбек Патрик Хиди («Иртыш»).

Напомним, что чемпионом КПЛ-2019 стала «Астана», серебряным призером — «Кайрат», а бронзовым — «Ордабасы».

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