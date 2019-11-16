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01:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Хенёсс покинул пост президента «Баварии»

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс ушёл в отставку, сообщается на официальном сайте клуба.

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Источник: AFP 2019

67-летний Хёнесс принял решение не баллотироваться на новый срок. Его преемником на посту президента мюнхенского клуба станет Герберт Хайнер.

Хёнесс стал игроком «Баварии» в возрасте 17 лет и выступал за клуб с 1970 по 1979 год. После завершения карьеры футболиста он стал менеджером мюнхенского клуба. В возрасте 27 лет Хёнесс стал самым молодым менеджером в истории Бундеслиги. Он руководил клубом до марта 2014 года, когда его приговорили к лишению свободы на 3,5 года за уклонение от уплаты налогов. В феврале 2016 года Хёнесс досрочно освободился из тюрьмы и через несколько месяцев вернулся на пост президента «Баварии».

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