Флорентино Перес избран главой Всемирной футбольной ассоциации
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес был избран президентом Всемирной футбольной ассоциации (ВФА), которая будет заниматься организацией и проведением клубного чемпионата мира.
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес был избран президентом Всемирной футбольной ассоциации (ВФА), которая будет заниматься организацией и проведением клубного чемпионата мира.
Об этом сообщает Marca.
Голосование прошло в
Помимо избрания главы организации представители команд обсудили ряд вопросов, связанных с проведением клубного чемпионата мира.
Клубный чемпионат мира — 2019 пройдёт в декабре. Соревнования примет Катар. В турнире примут участие «Ливерпуль» (Англия), «Монтеррей» (Мексика), «Эсперанс» (Тунис), «Иенген Спорт» (Новая Каледония) и «Аль-Садд» (Катар).