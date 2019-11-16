Флорентино Перес избран главой Всемирной футбольной ассоциации

Голосование прошло в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе (Швейцария). В нём принимали участие представители «Реала», «Милана», «Бока Хуниорс», «Ривер Плейт», мексиканской «Америки», новозеландского «Окленд Сити», китайского «Гуанчжоу Эвергранд» и «Мазембе» из ДР Конго.

Помимо избрания главы организации представители команд обсудили ряд вопросов, связанных с проведением клубного чемпионата мира.