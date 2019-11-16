Антонио Конте получил письмо с угрозами и пулей внутри

Источник: Reuters

Как отмечает издание, специалист получил данное письмо несколько дней назад, после чего сообщил о случившемся в полицию. Правоохранительные органы начали расследование по факту угрозы и готовы предоставить Конте личную охрану. Также сотрудники полиции будут чаще патрулировать местность возле дома тренера в Милане.

При этом полиция оценивает уровень опасности для тренера «Интера» как низкий, так как подобные письма стали достаточно частым средством запугивания людей в Италии, но крайне редко являются предупреждением о последующем реальном акте агрессии.