Антонио Конте получил письмо с угрозами и пулей внутри
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Главный тренер итальянской футбольной команды «Интер» Антонио Конте получил анонимное письмо с угрозами и пулей внутри, сообщает Corriere della sera.
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Главный тренер итальянской футбольной команды «Интер» Антонио Конте получил анонимное письмо с угрозами и пулей внутри, сообщает Corriere della sera.
Как отмечает издание, специалист получил данное письмо несколько дней назад, после чего сообщил о случившемся в полицию. Правоохранительные органы начали расследование по факту угрозы и готовы предоставить Конте личную охрану. Также сотрудники полиции будут чаще патрулировать местность возле дома тренера в Милане.
При этом полиция оценивает уровень опасности для тренера «Интера» как низкий, так как подобные письма стали достаточно частым средством запугивания людей в Италии, но крайне редко являются предупреждением о последующем реальном акте агрессии.
Конте стал объектом нападок и недовольства со стороны фанатов туринского «Ювентуса» после того, как летом возглавил «Интер». Болельщики «бьянконери» расценили такой поступок как предательство клуба со стороны специалиста, который выступал за «Юве» в бытность футболистом, а также тренировал туринскую команду, завоевав с ней три титула чемпионов Италии.