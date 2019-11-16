Капитан «Тобола» вошел в ТОП-10 рекордсменов премьер-лиги
33-летний полузащитник «Тобола» Азат Нургалиев провел 416 игр в
33-летний полузащитник «Тобола» Азат Нургалиев провел 416 игр в
В чемпионатах Казахстана Нургалиев дебютировал в составе «Ордабасы» 15 апреля 2004 года в Кызылорде в матче против местного «Кайсара» (0:2), выйдя на замену на 67-й минуте вместо Кахи Кветенадзе. Свой первый гол забил 8 июля 2004-го в ворота вратаря «Семея» Ильи Байтерякова.
Нургалиев выступал за талдыкорганский «Жетысу» (девять матчей, четыре гола), каскеленский «Сункар» (девять матчей, два гола), «Астану» (11 матчей, шесть голов) и шымкентский «Ордабасы» (204 матча, 28 голов). В составе костанайского «Тобола» на сегодняшний день провел 183 матча, забил 37 мячей.
Всего в
В первой десятке из действующих игроков также присутствуют Максат Байжанов и Сергей Скорых, сыгравшие 424 и 413 матчей соответственно.
Рекордсмены
1. Нурбол Жумаскалиев — 523 матча;
2. Серик Жейлитбаев — 457;
3. Самат Смаков — 452;
4. Игорь Юрин — 426;
5−6. Руслан Гумар — 424;
5−6. Максат Байжанов — 424;
7. Данияр Муканов — 418;
8. Максим Самченко — 417;
9. Азат Нургалиев — 416;
10. Сергей Скорых — 413.