Капитан «Тобола» вошел в ТОП-10 рекордсменов премьер-лиги

В чемпионатах Казахстана Нургалиев дебютировал в составе «Ордабасы» 15 апреля 2004 года в Кызылорде в матче против местного «Кайсара» (0:2), выйдя на замену на 67-й минуте вместо Кахи Кветенадзе. Свой первый гол забил 8 июля 2004-го в ворота вратаря «Семея» Ильи Байтерякова.

Нургалиев выступал за талдыкорганский «Жетысу» (девять матчей, четыре гола), каскеленский «Сункар» (девять матчей, два гола), «Астану» (11 матчей, шесть голов) и шымкентский «Ордабасы» (204 матча, 28 голов). В составе костанайского «Тобола» на сегодняшний день провел 183 матча, забил 37 мячей.

Всего в премьер-лиге Нургалиев сыграл 416 матчей, забил 77 мячей.

В первой десятке из действующих игроков также присутствуют Максат Байжанов и Сергей Скорых, сыгравшие 424 и 413 матчей соответственно.

Рекордсмены премьер-лиги по сыгранным матчам 1992−2019: