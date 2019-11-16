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15:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Письмо с угрозами и пулей было доставлено в офис «Интера», а не домой к Конте

Пресс-служба «Интера» сообщила, что главный тренер миланской команды Антонио Конте лично не получал письма с угрозами.

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Источник: AP 2019

Послание было доставлено в офис итальянского клуба.

Ранее в итальянских СМИ сообщалось, что специалист получил анонимное письмо с угрозами и пулей. В Италии это известный и в последнее время популярный способ запугивания политиков.

«В связи с опубликованной ранее информацией “Интер” хотел бы уточнить, что Антонио Конте лично не получал никаких писем с угрозами и, следовательно, сам не обращался в полицию. Именно клуб получил письмо и, в соответствии с протоколом, передал его в соответствующие органы», — приводит текст заявления пресс-службы «Интера» La Gazzetta dello Sport.

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