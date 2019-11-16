Капитан «Витесса»: Об увольнении Слуцкого не может быть и речи

«Безусловно нам нужно что-то менять, но я не говорю непосредственно о нашей игре. Ведь так не бывает, чтобы все изменилось в лучшую сторону из ничего. Я считаю, что нам нужны игроки, которые думают и идут в одном направлении. Да и мы должны быть сильнее в такие моменты, что уже не раз демонстрировали. Конечно же мы хотим больше атаковать, только это не всегда легко делать», — поделился взглядом на проблемы Линссен.