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21:23 (мск), источник: Газета.Ру

Капитан «Витесса»: Об увольнении Слуцкого не может быть и речи

Капитан голландского «Витесса» Брайан Линссен высказался по поводу неудач команды в последних нескольких матчах, передает Omroep Gelderland.

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Источник: Instagram

Клуб из Арнема уступил в трех последних встречах в рамках чемпионата Нидерландов — «Ден Хаагу» (0:2), «Эммену» (1:2) и «Гронингену» (1:2).

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«Безусловно нам нужно что-то менять, но я не говорю непосредственно о нашей игре. Ведь так не бывает, чтобы все изменилось в лучшую сторону из ничего. Я считаю, что нам нужны игроки, которые думают и идут в одном направлении. Да и мы должны быть сильнее в такие моменты, что уже не раз демонстрировали. Конечно же мы хотим больше атаковать, только это не всегда легко делать», — поделился взглядом на проблемы Линссен.

Футболист также отметил, что несмотря на неудачи, об увольнении Леонида Случкого с поста главного тренера в клубе даже не думают.

«Об этом не может быть и речи. Например, мы в прошлом сезоне тоже столкнулись с плохим периодом, но в итоге вышли в финал плей-офф за место в Лиге Европы. С нетерпением жду следующего матча со «Спартой». У каждого свой путь.

Нам нудно выбросить все из головы, чтобы не сломаться психологически. Надеюсь, что игроки вернутся из сборных со свежими головами, — заявил капитан «Витесса».

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