Капитан «Витесса»: Об увольнении Слуцкого не может быть и речи
Капитан голландского «Витесса» Брайан Линссен высказался по поводу неудач команды в последних нескольких матчах, передает Omroep Gelderland.
Капитан голландского «Витесса» Брайан Линссен высказался по поводу неудач команды в последних нескольких матчах, передает Omroep Gelderland.
Клуб из Арнема уступил в трех последних встречах в рамках чемпионата Нидерландов — «Ден Хаагу» (0:2), «Эммену» (1:2) и «Гронингену» (1:2).
«Безусловно нам нужно
Футболист также отметил, что несмотря на неудачи, об увольнении Леонида Случкого с поста главного тренера в клубе даже не думают.
«Об этом не может быть и речи. Например, мы в прошлом сезоне тоже столкнулись с плохим периодом, но в итоге вышли в финал
Нам нудно выбросить все из головы, чтобы не сломаться психологически. Надеюсь, что игроки вернутся из сборных со свежими головами, — заявил капитан «Витесса».