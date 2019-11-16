«КраСава» ответил Шпилевскому — показал, как потратили 2,5 млн евро Глеба (помог немецкий юрист Алекса)

Источник: Instagram

Разборки блогера Евгения Савина и бывшего агента Александра Глеба Николая Шпилевского продолжаются. Кратко напомним содержание предыдущих серий.

• В выпуске «КраСавы» неделю назад Глеб рассказал, как Шпилевский без разрешения снял с его счета 2,5 млн евро и вложил в какой-то бизнес. Савин позвонил Шпилевскому и узнал его версию. Николай подтвердил, что на деньги они действительно попали — неудачно вложились в икорный бизнес. Но Алекс был в курсе, а потеряли сумму в два раза меньшую — 1,2 млн евро.

• Через несколько дней после выхода видео, Шпилевский решил подать в суд на блогера за клевету и испорченную репутацию. Позицию «Трибуне» объяснил представитель Николая. Выяснилось также, что Глеб, якобы сам просил Савина не выпускать эту часть беседы.

• Позже выступил и сам Шпилевский: рассказал, как пропали 1,2 млн евро, которые вложили в икру, вступился за Глеба и наехал на Савина.

• Глеб ситуацию комментировать отказался, а Савин молчал. В субботу блогер выпустил видео-ответ на угрозы Шпилевского подать в суд и показал документы, которые подтверждают слова Алекса, предоставленные его юристом Уле Фербером.



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Ниже текст ответа Савина.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B47tCYDqNEV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Savin Evgeny (@sava9)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-11-16T16:23:03+00:00">16 Ноя 2019 в 8:23 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Недавно на моем канале вышло видео с Александром Глебом, где Саша рассказывает, как его агент Николай Шпилевский без ведома Сани вывел с его счета 2,4 млн евро. Потратил на свой бизнес, который прогорел. Я, конечно же, [тогда] позвонил Николаю, чтобы узнать, так ли это было на самом деле.

Всю эту неделю я не мог работать, я был в ужасе, потому что Николай Шпилевский после выхода моего видео решил подать на меня в суд за клевету. Даже позвонил его юрист и объявил о том, что все очень серьезно. А сам Николай назвал меня сплетником и максимальным ########## [лгуном]. Только Николай не в курсе, что перед тем как давать информацию на свой канал, я позвонил юристу Александра Глеба Уле Ферберу, который мне показал документы, подтверждающие слова Саши.

«Это письмо от 13.12.2013 от Эберхарда Боллингера, направленное Александру Глебу. Тут полностью все расписано. Кто и сколько должен. Здесь — итоговый расчет. Недвижимость во Франции — 1,2 млн евро, 230 тыс евро — Валентин Швандер как доверенное лицо, 1.08 млн — ссуда Шмидту, стоимость правомерного взыскания — 34,8 тыс евро. Общая сумма: 2,544 млн евро. Возвращено по суду: 1,4 млн евро. В итоге остался долг в размере 1,44 млн евро».

Также еще нашлись документы на 629 тысяч евро, которые, судя по всему, вывел тот же человек, наш самый честный агент Николай Шпилевский. Поэтому, Николай, на ваше хамство я отвечать не буду, я отвечу вот этим видео. А мои подписчики сами сделают вывод, кто прав, а кто виноват. Все, кроме Коли Шпилевского, красава!

В посте Евгений также оставил послание молодым футболистам.

«Просто обожаю, когда после моих выпусков подгорает *** у очередного футбольного деятеля. Мой ответ «самому честному агенту», который решил подать на меня в суд и назвал сплетником.