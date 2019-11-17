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12:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Итальянского тренера уволили за победу со счетом 27:0

Тренер юношеской команды «Инвиктасауро» (Гроссето) был освобожден от занимаемой должности.

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Причиной стала победа над командой «Марина Кальчо» со счетом 27:0. Президент «Инвиктасауро» Паоло Брогелли посчитал, что такая победа является неуважением к сопернику.

— Мы были обескуражены, узнав, что наши юниоры обыграли «Марину» 27:0. Мы очень сожалеем об этом, — цитирует президента Football Italia. — Это не соответствует ценностям юношеского футбола. Соперника нужно всегда уважать, что не было сделано.

Как президент, я приношу искренние извинения «Марине». Наши директора единогласно решили уволить тренера. Наши тренеры должны не только тренировать футболистов, но, прежде всего, обучать их. Сегодня этого не произошло.

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