Президент «Наполи» подаст в суд на игроков, чтобы уменьшить вдвое их зарплату

Как информирует Tuttosport, по контракту клуб не имеет права урезать зарплату более чем на 25 процентов. Однако через суд он хочет добиться права урезать зарплату вдвое, так как считает, что футболисты нанесли урон имиджу клуба.

Ранее футболисты отказались по требованию президента совершить заезд на базу на несколько дней. Из-за этого под угрозой оказалась должность главного тренера Карло Анчелотти. Пока он сохраняет свой пост.