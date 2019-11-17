Футболист молодежной сборной Казахстана подписал контракт с «Актобе»
Защитник Есен Жасанов продлил контракт с «Актобе», сообщает
Защитник Есен Жасанов продлил контракт с «Актобе», сообщает
21-летний футболист дебютировал в КПЛ в четвертом туре против «Тобола» и провел 28 матчей. Интересно, что уже в первой игре он отметился дебютным голом, который стал для него единственным в сезоне.
Ранее Жасанов выступал за «Актобе-Жас» и «Актобе-М». Он вызывается в молодежную сборную Казахстана и попадал в заявку на матч отборочного цикла Евро-2021 с Испанией (0:1), но на поле пока не выходил.
Ранее «Актобе» продлил контракт с полузащитником Адильханом Танжариковым. По итогам сезона клуб вылетел в первую лигу.