Футболист молодежной сборной Казахстана подписал контракт с «Актобе»

21-летний футболист дебютировал в КПЛ в четвертом туре против «Тобола» и провел 28 матчей. Интересно, что уже в первой игре он отметился дебютным голом, который стал для него единственным в сезоне.

Ранее Жасанов выступал за «Актобе-Жас» и «Актобе-М». Он вызывается в молодежную сборную Казахстана и попадал в заявку на матч отборочного цикла Евро-2021 с Испанией (0:1), но на поле пока не выходил.