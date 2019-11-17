Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Сербия
Украина
21
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Люксембург
Португалия
01
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Балтика
СКА-Хабаровск
10
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Химки
Чертаново
21
Футбол. Сборные
2-й тайм
Литва
Новая Зеландия
10
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Косово
Англия
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Болгария
Чехия
Футбол. Первый дивизион
16:00
Армавир
Торпедо М
21
Футбол. Первый дивизион
15:00
Мордовия
Факел
11
Футбол. Первый дивизион
15:00
Нижний Новгород
Чайка
12
Футбол. Первый дивизион
15:00
Ротор
Краснодар-2
00
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Молдавия
Исландия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Андорра
Турция
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Албания
Франция
Футбол. Первый дивизион
14:00
Авангард К
Шинник
22
Футбол. Первый дивизион
13:30
Спартак-2
Луч
02
Футбол. Первый дивизион
13:00
Текстильщик
Нефтехимик
12
Футбол. Первый дивизион
12:00
Енисей
Томь
30
Все события
Фоторепортажи
36Хитрющий Знарок, жесткий удар в лицо, двойник Ленина и певец Маликов на трибуне. Мощные фото дерби
10ЦСКА набрал первое очко в Лиге Европы
18:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Гризманн: «Барселона» — не самое лёгкое место для игры в футбол

Нападающий каталонской «Барселоны» Антуан Гризманн поделился мнением о проблемах, с которыми он столкнулся после перехода в стан сине-гранатовых.

Наверх
Источник: Reuters

«Барселона» — не самое лёгкое место для игры в футбол. Для меня это новый клуб, другой клуб, новая тактика. Но нужно работать. Я горжусь тем, где играю. В меня верят. Мне нужно завоевать доверие команды, и тогда я буду готов, — сказал французский форвард в интервью TF1.

Гризманн стал игроком «Барселоны» прошлым летом. За 28-летнего футболиста каталонцы заплатили мадридскому «Атлетико» € 120 млн.

В нынешнем сезоне Антуан забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи в 15 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Читайте также
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Топ-модели показали грудь на стадионе и получили ответ!
Седокова увела из семьи известного спортсмена!
Сборной России придется сыграть с Бельгией или Португалией
Сборная России показала, что осталось за кадром матча с Бельгией
Малкин обещал дать огня и не обманул. Он тянет «Питтсбург»
Отсидевший Мамаев дебютировал за новый клуб
Португалия с Роналду играет против Люксембурга (трансляция)
Матч ФНЛ «Авангард» — «Шинник» прошел в густом тумане (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь