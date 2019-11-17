Гризманн: «Барселона» — не самое лёгкое место для игры в футбол

«Барселона» — не самое лёгкое место для игры в футбол. Для меня это новый клуб, другой клуб, новая тактика. Но нужно работать. Я горжусь тем, где играю. В меня верят. Мне нужно завоевать доверие команды, и тогда я буду готов, — сказал французский форвард в интервью TF1.