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21:08 (мск), источник: ТАСС

СМИ: футболист «Барселоны» Ракитич намерен перейти в «Ювентус»

ТАСС, 17 ноября. Хорватский полузащитник испанского футбольного клуба «Барселона» Иван Ракитич может перейти в итальянский «Ювентус». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на портал Sport.es.

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Источник: AFP 2019

По информации источника, 31-летний хорватский полузащитник намерен покинуть «Барселону» в ближайшее время. Отмечается, что причиной для подобного решения стало недостаточное количество игрового времени, по мнению игрока. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость Ракитича оценивается в €35 млн, в то время как зарплата составляет €8 млн в год. Зарплата хорватского футболиста может стать препятствием для перехода в «Ювентус», которому потребуется продать одного из игроков, чтобы подписать контракт с Ракитичем.

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В составе «Барселоны» Ракитич выступает с 2014 года. В текущем сезоне он сыграл в десяти матчах, отдав одну голевую передачу, всего за испанскую команду хорват провел 278 матчей в разных турнирах, забив 34 гола и отдав 38 передач. Вместе с клубом Ракитич становился четырехкратным чемпионом Испании и четырехкратным обладателем Кубка Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании, победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА и победителем клубного чемпионата мира. Также он играл за швейцарский «Базель», немецкий «Шальке» и испанскую «Севилью».

На чемпионате мира 2018 года в России Ракитич в составе сборной Хорватии стал серебряным призером. Всего за национальную команду он провел 106 матчей, забив 15 голов.

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