Агент не исключил возвращения Кавани в чемпионат Италии

«Мы не очень беспокоимся о продлении контракта. У него ещё будет много возможностей, особенно когда он станет свободным агентом. Дальнейшая карьера Кавани будет зависеть от проекта клуба. У него ещё есть, как минимум, три года, чтобы выступать на высоком уровне и играть в любой европейской команде. Вернуться в Серию A? Да, это возможно. Есть контакты, но я ничего не могу сказать», — приводит слова агента CalcioNapoli26.