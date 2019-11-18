«Варианты возвращения даже не рассматриваю». Куда пропал Верховцов — он был хорош в сборной и мог перейти в «Селтик»

Источник: kc-camapa.ru

Представить «Нафтан» в нулевых или национальную сборную Беларуси в 2010-х без Дмитрия Верховцова было практически нереально. Защитник, выделявшийся рослостью и отличной игрой на втором этаже, в свое время помог Новополоцку дебютировать в еврокубках, а молодежной сборной — пробиться в финальную стадию чемпионата Европы-2009. Более 40 матчей провел защитник и за националку. Но полностью раскрыться игрок, который мог оказаться даже в чемпионатах Англии и Шотландии, не сумел. В 31 он фактически завершил карьеру. Правда, совсем с футболом Верховцов не завязал.

Родился в Могилеве, но большую часть карьеры провел в Новополоцке

Уроженец Могилева азы футбола постигал в местных СДЮШОР-7 и ДЮСШ «Днепр». Однако игровая карьера стартовала далеко от дома. В 18-летнем возрасте защитник оказался в Новополоцке и впоследствии стал незаменимым игроком «Нафтана» и капитаном команды.

В сезоне-2008 Верховцов провел за «Нафтан» все 30 матчей без замен и был включен АБФФ в список 22 лучших игроков чемпионата.

Уже в следующем году с новополочанами Дмирий взял первый в карьере трофей — Кубок Беларуси. Причем победный мяч в поединке, который продлился 120 минут, в ворота «Шахтера» влетел как раз после удара головой Верховцова на 96-й минуте (отметка 0,57).

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Через пару месяцев Верховцов вместе с «Нафтаном» дебютировал в еврокубках. Пусть команда Игоря Ковалевича и ограничилась всего двумя матчами, но бой бельгийскому «Генту» дала, пропустив соперника в третий квалификационный раунд лишь из-за правила выездного гола. В Витебске — «Атлант» не способен был принимать матчи еврокубков — «Нафтан» выиграл 2:1, а в гостях уступил 0:1. В обеих встречах Дмитрий отыграл по 90 минут.

Мог оказаться в киевском «Динамо», «Эвертоне» и «Селтике»

Еще во время выступления за «Нафтан» Дмитрий не раз был близок к тому, чтобы начать легионерскую карьеру, причем в добротных европейских. В начале и в конце 2009-го белорус проходил просмотры в киевском «Динамо» и «Селтике» из Глазго, но в итоге подписать контракты не удалось. Хотя с шотландцами, по словам агента игрока Валерия Исаева, все было уже практически решено:

Контракт уже подготовили, практически подписали, но основная проблема, которая не позволила перейти в «Селтик», связана с вопросами интеграции в жизнь страны и клуба. Главного тренера смущало то, что Дима тогда не владел английским языком. Он сказал, что ему нужен футболист, который без проблем будет понимать язык и требования. Валерий Исаев футбольный агент

В январе 2010-го Верховцов проходил предсезонку с «Вентспилсом», но уже в марте вынужден был вернуться в «Нафтан», так как, по словам Исаева, латвийский клуб не выполнил оговоренные в контракте с новополочанами условия перехода игрока.

Не нашли общий язык в вопросах условий контракта игрок и руководители «Кубани» в январе 2011 года. Очередная попытка переехать за границу у Дмитрия сорвалась. За пару месяцев до этого Верховцов пытался зарекомендовать себя в Англии. В декабре 2010-го белорус проходил просмотр в «Эвертоне» — неудачно.

Не смог спасти «Крылья Советов» от вылета в ФНЛ

После многочисленных, но безуспешных попыток попробовать свои силы в зарубежном чемпионате Верховцов все-таки уехал. В декабре 2011-го защитник подписал трехлетний контракт с самарскими «Крыльями Советов».

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Но стать железным игроком основы не удалось.

За три сезона белорус провел лишь 36 матчей и забил один мяч — победный в ворота «Ростова» в апреле 2013 года. И снова в своем фирменном стиле: головой после навеса.

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По итогам сезона-2013/14 «Крылья Советов», за которые выступали и другие белорусы — Станислав Драгун, Сергей Веремко и Сергей Корниленко, — финишировали 14-ми и в борьбе за место в РПЛ в стыковых матчах уступили московскому «Торпедо» — 0:2, 0:0. Во втором матче Дмитрий вышел на замену на 74-й минуте.

Верховцов в итоге покинул команду. По словам собкорра газеты «Спорт-Экспресс» Арнольда Эпштейна, защитник не стал одним из тех белорусов, которые оставили след в истории самарского клуба.



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Вскоре Верховцов подписал контракт с новичком элитного дивизиона «Уфой», но и в этой команде не закрепился, в том числе из-за травм: 20 матчей за два года и один гол. В январе 2016-го контракт с уфимцами был расторгнут по соглашению сторон.

Через четыре дня после ухода из «Уфы» Верховцов поставил подпись под полуторогодичным соглашением с польской «Короной». И после первых матчей принимал похвалы главного тренера Марцина Броша.

— Этот игрок принесет нам много пользы. Думает на поле, мгновенно анализирует игру соперников. Надлежащим образом выбирает позицию и очень хорошо играет головой. В Щецине заблокировал много опасных атак хозяев, — говорил специалист.

Вместе с коллективом белорус занял пятое место в Экстраклассе. Правда, вклад Дмитрия в результат клуба из Кельце в итоге оказался не таким уж существенным — всего 12 матчей и один гол. В марте 2017-го футболист и клуб контракт расторгли, Верховцов оказался в статусе свободного агента.

— Начал он карьеру в Польше здорово, но потом случились травмы, приходилось снова возвращаться в основной состав, — рассказывает Исаев. — Это во многом и повлияло на его выступление за «Корону».

Ковалевич — знаковый тренер в карьере

После ухода из «Короны» Верховцов недолго был без работы. По словам игрока, ему поступали предложения из Казахстана и Израиля, правда, не очень конкретные. А вот гродненский «Неман» проявил предметный интерес. Что интересно, позвал защитника Игорь Ковалевич — тренер, под руководством которого «Нафтан» с Верховцовым в составе в 2009 году брал Кубок Беларуси.

Однако толком заиграть в «Немане» помешали травмы.

Играл на молодежном евро и забивал за националку

Успел поиграть Дмитрий за сборные Беларуси. Причем в составе молодежки стал участником чемпионата Европы-2009. В Швеции команда Юрия Курненина провела три встречи и во всех — с хозяевами, Сербией и Италией — с первых до последних минут играл Верховцов.

Но еще до ЧЕ защитник успел дебютировать за национальную сборную. В 21 года он вышел на поле в товарняке против финнов. В Турку тогда нашу националку возил Бернд Штанге.

Уже в четвертом матче за главную команду страны Верховцов забил первый мяч. В гостевом матче квалификации ЧМ-2010 против Андорры Дмитрий открыл счет. Белорусы тогда победили 3:1.

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После этого Верховцов еще дважды огорчал соперников белорусов. В августе 2009-го поразил ворота хорватов, приехавших на «Динамо» все в той же квалификации ЧМ-2010. А свой последний мяч за националку защитник забил в 2013-м в спарринге с финнами. Всего же за сборную Беларуси Верховцов провел 44 поединка.

Последние три года карьеры мучился из-за травм

Заиграть в «Уфе», «Короне» и «Немане» футболисту помешали травмы. С 2014 года они преследовали Верховцова постоянно.

— Наверное, это особенность организма, — говорит агент Исаев. — Травмы в итоге и привели к решению завершить карьеру. После «Немана» Дмитрий, конечно, не собирался заканчивать с футболом, но последние три года — это фактически борьба с травмами. Уверен, если бы не проблемы со здоровьем, Дима бы еще играл и был бы одним из лучших в Беларуси в своем амплуа. Для позиции центрального защитника 33 года — золотой возраст. Были ли предложения после окончания контракта с «Неманом»? Да, были возможности поиграть еще в Беларуси, но сезон в Гродно у Димы получился скомканным, на это многие обращали внимание. Да и вообще на трансферы последних лет большой отпечаток наложили проблемы со здоровьем.

Пережил трагедию в семье, но совсем из футбола не ушел

После ухода из «Немана» Верховцов совсем пропал и на футбольных тусовках не появлялся.

Как оказалось, недавно Дмитрий пережил трагедию в семье — год назад у него скончалась жена — и сейчас практически все свое свободное время экс-игрок сборной Беларуси посвящает воспитанию сына. Но в подробности сегодняшней жизни Верховцов вдаваться не хочет.

— Все нормально у меня, но общаться пока не хочу, — начал беседу с корреспондентом «Трибуны» футболист. — Вернусь ли в большой футбол? Честно говоря, беспокоит нога. В Гродно получил травму [голеностопа] и до сих пор мучаюсь. Так что варианты возвращения даже не рассматриваю. В АЛФ здоровье играть позволяет. Там раз в неделю играем, нагрузки небольшие. А чем помимо футбола занимаюсь? Не хочу говорить. В любом случае деятельность вне спорта.

Верховцов выступает в любительской лиге Минска за «Запад-3». В матчах АЛФ частенько можно встретить белорусских футбольных звезд.

Среди одноклубников Дмитрия, который прилично прибавил в весе, значатся такие известные для белорусского футбола люди, как Денис Сащеко, Дмитрий Молош, Виталий Булыга, Андрей Милевский, Игорь Макаров, Павел Беганский. Несколько матчей в этом сезоне за «Запад-3» провели Дмитрий Лисакович и Артем Рахманов. Сейчас «Запад-3», проведший 30 матчей, занимает в таблице высшей лиги АЛФ 10-е место из 16.

— Хотелось бы, конечно, нам всем играть, как в лучшие годы, но, как говорится, годы, вес и условия дают о себе знать, — рассказывает Сащеко. — Но Димон на матчи приходит регулярно, и когда он на поле, команде всегда легче. У него в активе 13 матчей, и все в основе. При стандартных положениях он как был, так и остается самой главной угрозой воротам соперника. Он один из лидеров нашего коллектива.

По словам Сащеко, «Запад-3» не проводит тренировок, собирается лишь на матчи, которые проходят по субботам поздно вечером на искусственном поле СОК «Олимпийский». Иногда бывает так, что из заявленных людей приходит лишь 10 человек. Команда играет таким составом. Но Верховцов, как заверил Денис, к матчам относится ответственно и старается их не пропускать.

— Думаю, это конец, — говорит Исаев. — Хотя, учитывая последние события, произошедшие в жизни Димы, ему полезно поиграть в футбол. Пусть бегает в АЛФ, приходит в себя. И ищет себя в жизни. Хотя и воспитание сына — очень сложная профессия. Не каждому мужчине выпадает такая роль. А что касается финансов, то, думаю, деньги, заработанные Димой за пределами Беларуси и вообще за карьеру, сейчас позволяют ему не искать основное место работы. Хотя придет время, и ему придется заняться поиском какого-то дела. Если чем-то смогу помочь ему, то буду очень рад.