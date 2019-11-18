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20:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Барселона» и «Манчестер Сити» интересуется полузащитником «Интера» Сенси

Полузащитник «Интера» Стефано Сенси, арендованный у «Сассуоло», попал в сферу интересов «Барселоны» и «Манчестер Сити», сообщает Calciomercato.com.

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Источник: AP 2019

Агент 24-летнего итальянца Беппе Рисо рассказал, что клубы интересовались игроком уже летом.

«Интер» арендовал Сенси за 5 млн евро с возможностью выкупа за 20 млн евро. В текущем сезоне хавбек провел 7 матчей в серии А, в которых забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. В трех матчах Лиги чемпионов на счету итальянца голевая передача.

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