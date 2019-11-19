Долги «Манчестер Юнайтед» выросли до € 450 млн

Таким образом, долги клуба теперь составляют € 450 млн. «Манчестер Юнайтед» прогнозирует, что годовой доход команды в 2020 году упадёт до € 650−680 млн. В прошлом году согласно финансовым отчётам клуб заработал € 734 млн.

Такое финансовое положение «Манчестер Юнайтед» отчасти связано с отсутствием команды в Лиге чемпионов. Так, сейчас доход от продажи прав на телетрансляции составляет € 39 млн, что на 23% меньше, чем в аналогичном квартале прошлого года.