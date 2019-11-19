Представлена сборная КПЛ сезона-2019. В ней только один игрок «Астаны»
Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) на своем официальном сайте представила символическую сборную
Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) на своем официальном сайте представила символическую сборную
После каждого тура завершившегося чемпионата страны ПФЛК, основываясь на статистическом анализе матчей от
Список одиннадцати лучших футболистов сезона сформировали игроки с наибольшим количеством попаданий в символические сборные по итогам туров.
Во многом благодаря стабильности, бдительности и незаурядной реакции Непогодова, «Ордабасы» пропустил наименьшее количество голов среди всех команд. Страж ворот шымкентского клуба отыграл на ноль целых 15 матчей, отбил 94 удара, совершил 21 сейв и 113 раз из 120 случаев (94 процента эффективности) успешно проявил себя на выходе. Средний индекс действий — 250. Количество попаданий в сборную тура ПФЛК — пять.
Моторный латераль «Кайрата» на протяжении всего сезона без устали «вспахивал» левую бровку, принося пользу как у своих, так и у чужих ворот. Всем известно об ударных способностях Суюмбаева — он стал самым бьющим игроком на своей позиции. Из 61 удара в створ пришлись 15 и два стали результативными. Плюс к этому у него два ассиста. В среднем за матч Гафуржан набирал следующую статистику: 76 процента точности пасов, восемь попыток передач в штрафную соперника, три отбора, шесть перехватов и восемь подборов. Средний индекс действий — 238. Количество попаданий в сборную тура ПФЛК — шесть.
Фонтанелло был лидером «Ордабасы» и своей уверенной игрой в обороне постоянно внушал спокойствие партнерам. 35-летний центрбек даже не думал сбавлять обороты и продолжал показывать футбол высокого уровня. В этом сезоне он успел забить гол и отдать один ассист. В среднем за матч капитан шымкентцев допускал в передачах лишь девять процентов брака, выигрывал 74 процента единоборств и 3,9 верховых дуэлей, делал 2,7 отбора, перехватывал восемь мячей и совершал семь подборов. Индекс действий — 262. Количество попаданий в сборную тура ПФЛК — семь.
Перешедший в начале года в стан «Ордабасы» Малый заимел стабильную игровую практику и провел сезон на высшем уровне. Он однозначно усилил шымкентцев и практически в каждом матче демонстрировал
Амирсеитову была отведена важная роль в оборонительных построениях «Кайсара». Он здорово справлялся со своими прямыми обязанностями и, оформив три голевые передачи, показал, что может быть полезен и в атаке. В чемпионате страны сезона-2019 Ильяс отдавал передачи с точностью 83 процента, выигрывал 60 процентов борьбы и совершал семь подборов, шесть перехватов, 3,9 отбора в среднем за игру. Средний индекс действий — 227. Количество попаданий в сборную тура ПФЛК — пять.
В лице Пешича «Шахтер» обрел очень сильного исполнителя, полезного, продуктивного и нацеленного на чужие ворота. Универсальный хорват, способный закрыть любой фланг и позицию в атаке, организовал треть голов своей команды — восемь забитых мячей и шесть ассистов. С 74 попытками и 37 ударами в створ он стал самым бьющим игроком карагандинцев. Кроме этого, в среднем за 90 минут Иван показывал точность паса в 81 процента и делал 2,3 удачные обводки. Индекс действий — 235. Количество попаданий в сборную тура ПФЛК — шесть.
Исламхан — ключевая фигура современного казахстанского футбола, капитан сборной страны и лидер «Кайрата». В этом сезоне он запомнился своей активностью, предприимчивостью, перемещениями и постоянным поиском продолжения атак. Бауыржан проявил себя отлично как в игре в пас, так и в завершающей фазе — семь голов и семь ассистов за сезон, 79 процентов точности передач и восемь пасов в чужую штрафную, а также пять обводок в среднем за матч. Индекс действий — 268. Количество попаданий в сборную тура ПФЛК — восемь.
Способный в одиночку решать судьбу матчей Барсегян выдал сногсшибательный сезон, держал высокую планку в каждой игре и своей яркой игрой влюбил в себя кызылординскую публику. Игрок национальной сборной Армении забил солидные 12 голов и отметился четырьмя голевыми передачами. Вингер «Кайсара» добавил к этому приличные цифры в виде 119 ударов по воротам (46 — в створ), 144 удачных обводок, 587 единоборств внизу, из которых 260 стали успешными, 100 собранных на себе фолов (последние три показателя — лучшие в сезоне). В среднем за матч он доводил до цели 78 процентов пасов и совершал 4,8 обводки. Индекс действий — 255. Количество попаданий в сборную тура ПФЛК — семь.
Свой высочайший класс Томасов показывал на протяжении всего чемпионата, выкладываясь в каждом отдельно взятом матче. Гиперактивный и работящий хорват являлся движущей силой «Астаны», регулярно выдавал фантастические бенефисы, радовал болельщиков яркими голами, эффектными обводками (в среднем четыре за матч) и стал автором единственного покера в сезоне. 136 ударов, 71 ключевой пас, участие в 45 голевых атаках команды, 19 голов, 13 результативных передач и лидерство в чемпионате по всем перечисленным показателям — его звание лучшего игрока года действительно неоспоримо. Индекс действий — 295. Количество попаданий в сборную тура ПФЛК — 13.
Индивидуально очень сильный Жоао, обладающий мощным и поставленным ударом, регулярно отмечался снайперскими подвигами и был настоящей головной болью для защитников всех команд. Он был своего рода стержнем, вокруг которого строилась игра «Ордабасы». Бразильский кудесник 15 раз поражал чужие ворота и еще шесть раз ассистировал партнерам. Также он стал вторым игроком по показателю нанесенных ударов — 129 попыток забить и 49 попаданий в створ. Индекс действий — 252. Количество попаданий в сборную тура ПФЛК — 11.
В прошлом году Эсеоле совсем