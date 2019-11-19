Представлена сборная КПЛ сезона-2019. В ней только один игрок «Астаны»

После каждого тура завершившегося чемпионата страны ПФЛК, основываясь на статистическом анализе матчей от компании-партнера InStat, составляла символическую сборную. При ее формировании учитывались общий индекс действий и различные ключевые показатели, характерные для позиции игроков.

Список одиннадцати лучших футболистов сезона сформировали игроки с наибольшим количеством попаданий в символические сборные по итогам туров.

Вратарь: Дмитрий Непогодов («Ордабасы»)

Во многом благодаря стабильности, бдительности и незаурядной реакции Непогодова, «Ордабасы» пропустил наименьшее количество голов среди всех команд. Страж ворот шымкентского клуба отыграл на ноль целых 15 матчей, отбил 94 удара, совершил 21 сейв и 113 раз из 120 случаев (94 процента эффективности) успешно проявил себя на выходе. Средний индекс действий — 250. Количество попаданий в сборную тура ПФЛК — пять.

Защитники: Гафуржан Суюмбаев («Кайрат»); Пабло Фонтанелло («Ордабасы»); Сергей Малый («Ордабасы»); Ильяс Амирсеитов («Кайсар»)

Моторный латераль «Кайрата» на протяжении всего сезона без устали «вспахивал» левую бровку, принося пользу как у своих, так и у чужих ворот. Всем известно об ударных способностях Суюмбаева — он стал самым бьющим игроком на своей позиции. Из 61 удара в створ пришлись 15 и два стали результативными. Плюс к этому у него два ассиста. В среднем за матч Гафуржан набирал следующую статистику: 76 процента точности пасов, восемь попыток передач в штрафную соперника, три отбора, шесть перехватов и восемь подборов. Средний индекс действий — 238. Количество попаданий в сборную тура ПФЛК — шесть.

Фонтанелло был лидером «Ордабасы» и своей уверенной игрой в обороне постоянно внушал спокойствие партнерам. 35-летний центрбек даже не думал сбавлять обороты и продолжал показывать футбол высокого уровня. В этом сезоне он успел забить гол и отдать один ассист. В среднем за матч капитан шымкентцев допускал в передачах лишь девять процентов брака, выигрывал 74 процента единоборств и 3,9 верховых дуэлей, делал 2,7 отбора, перехватывал восемь мячей и совершал семь подборов. Индекс действий — 262. Количество попаданий в сборную тура ПФЛК — семь.

Перешедший в начале года в стан «Ордабасы» Малый заимел стабильную игровую практику и провел сезон на высшем уровне. Он однозначно усилил шымкентцев и практически в каждом матче демонстрировал образцово-показательную игру в обороне. В его активе гол и две голевые передачи. В среднем за матч он отмечался следующими показателями: 90 процентов точности пасов, 74 процента успешной борьбы, 4,2 выигранных единоборства вверху, три отбора, семь перехватов и семь подборов. Индекс действий — 262. Количество попаданий в сборную тура ПФЛК — девять.



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Амирсеитову была отведена важная роль в оборонительных построениях «Кайсара». Он здорово справлялся со своими прямыми обязанностями и, оформив три голевые передачи, показал, что может быть полезен и в атаке. В чемпионате страны сезона-2019 Ильяс отдавал передачи с точностью 83 процента, выигрывал 60 процентов борьбы и совершал семь подборов, шесть перехватов, 3,9 отбора в среднем за игру. Средний индекс действий — 227. Количество попаданий в сборную тура ПФЛК — пять.

Полузащитники: Иван Пешич («Шахтер»); Бауыржан Исламхан («Кайрат»); Тигран Барсегян («Кайсар»); Марин Томасов («Астана»)

В лице Пешича «Шахтер» обрел очень сильного исполнителя, полезного, продуктивного и нацеленного на чужие ворота. Универсальный хорват, способный закрыть любой фланг и позицию в атаке, организовал треть голов своей команды — восемь забитых мячей и шесть ассистов. С 74 попытками и 37 ударами в створ он стал самым бьющим игроком карагандинцев. Кроме этого, в среднем за 90 минут Иван показывал точность паса в 81 процента и делал 2,3 удачные обводки. Индекс действий — 235. Количество попаданий в сборную тура ПФЛК — шесть.

Исламхан — ключевая фигура современного казахстанского футбола, капитан сборной страны и лидер «Кайрата». В этом сезоне он запомнился своей активностью, предприимчивостью, перемещениями и постоянным поиском продолжения атак. Бауыржан проявил себя отлично как в игре в пас, так и в завершающей фазе — семь голов и семь ассистов за сезон, 79 процентов точности передач и восемь пасов в чужую штрафную, а также пять обводок в среднем за матч. Индекс действий — 268. Количество попаданий в сборную тура ПФЛК — восемь.

Способный в одиночку решать судьбу матчей Барсегян выдал сногсшибательный сезон, держал высокую планку в каждой игре и своей яркой игрой влюбил в себя кызылординскую публику. Игрок национальной сборной Армении забил солидные 12 голов и отметился четырьмя голевыми передачами. Вингер «Кайсара» добавил к этому приличные цифры в виде 119 ударов по воротам (46 — в створ), 144 удачных обводок, 587 единоборств внизу, из которых 260 стали успешными, 100 собранных на себе фолов (последние три показателя — лучшие в сезоне). В среднем за матч он доводил до цели 78 процентов пасов и совершал 4,8 обводки. Индекс действий — 255. Количество попаданий в сборную тура ПФЛК — семь.

Свой высочайший класс Томасов показывал на протяжении всего чемпионата, выкладываясь в каждом отдельно взятом матче. Гиперактивный и работящий хорват являлся движущей силой «Астаны», регулярно выдавал фантастические бенефисы, радовал болельщиков яркими голами, эффектными обводками (в среднем четыре за матч) и стал автором единственного покера в сезоне. 136 ударов, 71 ключевой пас, участие в 45 голевых атаках команды, 19 голов, 13 результативных передач и лидерство в чемпионате по всем перечисленным показателям — его звание лучшего игрока года действительно неоспоримо. Индекс действий — 295. Количество попаданий в сборную тура ПФЛК — 13.

Нападающие: Жоао Пауло («Ордабасы»); Адеринсола Эсеола («Кайрат»)

Индивидуально очень сильный Жоао, обладающий мощным и поставленным ударом, регулярно отмечался снайперскими подвигами и был настоящей головной болью для защитников всех команд. Он был своего рода стержнем, вокруг которого строилась игра «Ордабасы». Бразильский кудесник 15 раз поражал чужие ворота и еще шесть раз ассистировал партнерам. Также он стал вторым игроком по показателю нанесенных ударов — 129 попыток забить и 49 попаданий в створ. Индекс действий — 252. Количество попаданий в сборную тура ПФЛК — 11.