В Армении раскрыта схема договорных футбольных матчей

По его словам, эти факты Служба нацбезопасности установила недавно, они не были выявлены в период, когда СНБ с мая 2018 по сентябрь 2019 года руководил президент ФФА Артур Ванецян.

«Нас беспокоит, что были договорные матчи в армянском футболе, злоупотребления на сотни миллионов драмов, которые не были раскрыты. Ванецян был директором СНБ… Служба нацбезопасности выявила на днях огромную схему договорных игр, которая не была раскрыта за последние 1−1,5 года», — сказал Мкртчян. При этом он добавил, что вопрос отставки Ванецяна пока не обсуждается.

Официального сообщения пресс-центра СНБ о выявленных нарушениях пока не поступало.



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Кроме того, по словам депутата, президент ФФА несет ответственность за разгромное поражение от итальянцев в матче отборочного турнира Евро-2020 со счетом 9:1. Он добавил также, что тренер национальной сборной Абраам Хашманян был назначен с нарушением принятых процедур, и исполком был вынужден утвердить назначение, чтобы команда не осталась без наставника перед отборочными матчами.

О назначении Хашманяна пресс-служба федерации сообщила 6 ноября. Отмечалось, что контракт рассчитан до 30 ноября 2020 года. Ванецян тогда заявил, что отдал предпочтение одному из самых опытных армянских специалистов. Позднее член исполкома ФФА, министр здравоохранения страны Арсен Торосян заявил, что тренера назначили с нарушениями, так как этот вопрос входит исключительно в компетенцию исполкома, и не исключил, что исполком может вынести вотум недоверия президенту федерации.