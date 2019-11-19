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14:41 (мск), источник: Vesti.kz

Лидер «Кайсара» близок к переходу в топ-клуб Греции

По сообщениям греческих СМИ, полузащитник «Кайсара» и сборной Армении Тигран Барсегян ведет переговоры с командой АЕК. Ранее представитель игрока Алан Мамукаев в интервью Vesti.kz информировал о том, что игрок имеет несколько предложений из Европы.

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Директор АЕКа Илья Ивич ведет работу по усилению состава и уже одобрил кандидатуру Барсегяна. Греческому клубу требуется игрок на позицию вингера, хавбек «Кайсара» впечатлил АЕК в игре за сборную Армении против Греции — в том матче Барсегян создал немало проблем обороне соперником. Кроме того, отметим, что у представителей игрока хорошие отношения лично с Ивичем.

Бронзовый призер прошлого сезона АЕК идет на третьем месте после 10 туров. Команда из Афин набрала 17 очков и отстает от ПАОКа (24) и «Олимпиакоса» (26).

Напомним, что Барсегян в этом сезоне провел 29 матчей в КПЛ, совершив за этот период 16 результативных действий. Армянин помог «Кайсару» выиграть Кубок Казахстана, а также вошел в тройку лучших игроков КПЛ по версии КФФ и был включен в символическую сборную чемпионата.

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