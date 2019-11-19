Лидер «Кайсара» близок к переходу в топ-клуб Греции

Директор АЕКа Илья Ивич ведет работу по усилению состава и уже одобрил кандидатуру Барсегяна. Греческому клубу требуется игрок на позицию вингера, хавбек «Кайсара» впечатлил АЕК в игре за сборную Армении против Греции — в том матче Барсегян создал немало проблем обороне соперником. Кроме того, отметим, что у представителей игрока хорошие отношения лично с Ивичем.
Бронзовый призер прошлого сезона АЕК идет на третьем месте после 10 туров. Команда из Афин набрала 17 очков и отстает от ПАОКа (24) и «Олимпиакоса» (26).
Напомним, что Барсегян в этом сезоне провел 29 матчей в КПЛ, совершив за этот период 16 результативных действий. Армянин помог «Кайсару» выиграть Кубок Казахстана, а также вошел в тройку лучших игроков КПЛ по версии КФФ и был включен в символическую сборную чемпионата.