Источник: Гризманн хочет перейти в «ПСЖ». Его могут включить в сделку по Неймару

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«Гризманн дошёл до грани в “Барселоне”, у него плохие отношения с Месси, и он хочет пойти в “ПСЖ”. Он может быть задействован в сделке по возвращению Неймара», — сказал директор OK Diario Эдуардо Инда.

Ранее сообщалось, что Месси и многие игроки «Барселоны» отнеслись скептически к переходу Гризманна после того, как он отказался от трансфера в каталонский клуб летом 2018 года.

Гризманн стал игроком «Барселоны» прошлым летом. За 28-летнего футболиста каталонцы заплатили мадридскому «Атлетико» € 120 млн.