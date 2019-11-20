Источник: Моуринью возглавил «Тоттенхэм»

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Об этом сообщает в своём «твиттере» итальянский спортивный журналист Танкреди Палмери.

Напомним, вчера, 19 ноября, со своего поста ушёл Маурисио Почеттино, возглавлявший «Тоттенхэм» с 2014 года. Практически сразу стало известно, что основным претендентом на его место стал Моуринью.

Последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед». Португалец был уволен из английского клуба в декабре 2018 года. Ранее он дважды работал в «Челси», который три раза приводил к чемпионскому титулу АПЛ (2005, 2006, 2015).