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10:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Моуринью возглавил «Тоттенхэм»

Португальский специалист Жозе Моуринью назначен главным тренером лондонского «Тоттенхэма».

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Источник: Reuters

Об этом сообщает в своём «твиттере» итальянский спортивный журналист Танкреди Палмери.

Напомним, вчера, 19 ноября, со своего поста ушёл Маурисио Почеттино, возглавлявший «Тоттенхэм» с 2014 года. Практически сразу стало известно, что основным претендентом на его место стал Моуринью.

Последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед». Португалец был уволен из английского клуба в декабре 2018 года. Ранее он дважды работал в «Челси», который три раза приводил к чемпионскому титулу АПЛ (2005, 2006, 2015).

«Тоттенхэм Хотспур» набрал 14 очков в 12 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 34 очка в 12 матчах.

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