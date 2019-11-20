Текущие события
Футбол. Сборные
04:00
Эквадор
Колумбия
01
Футбол. Чемпионат Европы
19.11
Нидерланды
Эстония
50
Футбол. Чемпионат Европы
19.11
Германия
Северная Ирландия
61
Футбол. Чемпионат Европы
19.11
Уэльс
Венгрия
20
Футбол. Чемпионат Европы
19.11
Словакия
Азербайджан
20
Футбол. Чемпионат Европы
19.11
Польша
Словения
32
Футбол. Чемпионат Европы
19.11
Латвия
Австрия
10
Футбол. Чемпионат Европы
19.11
Македония
Израиль
10
Футбол. Чемпионат Европы
19.11
Бельгия
Кипр
61
Футбол. Чемпионат Европы
19.11
Сан-Марино
Россия
05
Футбол. Чемпионат Европы
19.11
Шотландия
Казахстан
31
Все события
Фоторепортажи
12Представлена новая форма сборной России
12Медведева успешно выступила на Гран-при Москвы
11:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Жозе Моуринью назначен главным тренером «Тоттенхэма»

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Руководство «Тоттенхэма» назначило новым тренером клуба Жозе Моуринью, сообщается на официальном сайте клуба. Специалист заменил Маурисио Почеттино, который был отправлен в отставку накануне.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Контракт Моуринью рассчитан до конца сезона-2022/23.

«В лице Жозе мы получили одного из самых успешных менеджеров в футболе. У него богатый опыт, он умеет вдохновлять команды, и он отличный тактик. Он завоевал трофеи в каждом клубе, который тренировал. Мы верим, что он принесет энергию и веру в раздевалку», — сказал президент «Тоттенхэма» Дениэл Леви.

Ранее во вторник пост главного тренера «шпор» покинул аргентинец Маурисио Почеттино. В нынешнем сезоне «Тоттенхэм» после 12 туров с 14 очками занимает 14-е место в чемпионате Англии.

Почеттино возглавлял лондонский клуб с 2014 по 2019 годы. «Тоттенхэм» под руководством аргентинского тренера дошел до финала Лиги чемпионов в 2019 году.

Моуринью является обладателем множества трофеев. В частности, он является трехкратным чемпионом Англии, а также обладателем Кубка Англии с «Челси», двукратным чемпионом Италии и победителем Лиги чемпионов с «Интером», чемпионом и обладателем Кубка Испании с «Реалом», двукратным чемпионом Португалии и победителем Лиги чемпионов с «Порту», обладателем кубка Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».

Последним местом работы португальца был «Манчестер Юнайтед». 56-летний Моуринью возглавлял «красных дьяволов» с лета 2016-го до декабря 2018-го года.

Читайте также
Тоттенхэм Хотспур
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 У нее было все - ум, красота и медали, но эта страсть ее сгубила
Американский хоккеист рассказал о пьянках в российской команде
Определились соперники сборной России по группе на Евро–2020
Мрачный вечер Дзюбы. Ноль голов и оскорбления болельщиков
Бэйл и Гиггз вывели Уэльс на Евро. Обзор отборочных матчей
Российские теннисисты проиграли испанцам в матче Кубка Дэвиса
Объявлен состав сборной России на Кубок мира по биатлону
Уткин раскритиковал Дзюбу после матча с Сан-Марино
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь