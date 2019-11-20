Жозе Моуринью назначен главным тренером «Тоттенхэма»

Источник: РИА "Новости"

Контракт Моуринью рассчитан до конца сезона-2022/23.

«В лице Жозе мы получили одного из самых успешных менеджеров в футболе. У него богатый опыт, он умеет вдохновлять команды, и он отличный тактик. Он завоевал трофеи в каждом клубе, который тренировал. Мы верим, что он принесет энергию и веру в раздевалку», — сказал президент «Тоттенхэма» Дениэл Леви.

Ранее во вторник пост главного тренера «шпор» покинул аргентинец Маурисио Почеттино. В нынешнем сезоне «Тоттенхэм» после 12 туров с 14 очками занимает 14-е место в чемпионате Англии.

Почеттино возглавлял лондонский клуб с 2014 по 2019 годы. «Тоттенхэм» под руководством аргентинского тренера дошел до финала Лиги чемпионов в 2019 году.

Моуринью является обладателем множества трофеев. В частности, он является трехкратным чемпионом Англии, а также обладателем Кубка Англии с «Челси», двукратным чемпионом Италии и победителем Лиги чемпионов с «Интером», чемпионом и обладателем Кубка Испании с «Реалом», двукратным чемпионом Португалии и победителем Лиги чемпионов с «Порту», обладателем кубка Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».