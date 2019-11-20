Реднапп обвинил футболистов «Тоттенхэма» в увольнении Почеттино

«Все говорят, что футболисты обожают Почеттино. Но если они так любят его, то, возможно, им стоило начать играть лучше. В конце концов, именно они довели дело до его увольнения, результаты команды оставляли желать лучшего. Они играли недостаточно хорошо — вот почему Почеттино лишился работы. Тренеров увольняют по этой причине.



“Тоттенхэм” дошёл до финала Лиги чемпионов, но если посмотреть на их путь, то станет ясно, что всё складывалось в их пользу. Но они не завоевали ни одного трофея за пять или шесть лет, имея отличный состав», — цитирует Реднаппа Sky Sports.