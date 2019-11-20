Увольнение Покеттино будет стоить «Тоттенхэму» около 20 миллионов фунтов

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На этой должности его сменил Жозе Моуринью.

Как информирует The Independent, за досрочный разрыв контракта «шпоры» заплатят аргентинцу 12,5 миллиона фунтов. С учетом выплат его ассистентам, которые также покинут команду, общая сумма компенсационных выплат составит около 19,6 млн фунтов.