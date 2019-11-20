Моуринью: Меня привлекла работа с игроками такого уровня как в «Тоттенхэме»

Источник: Спорт РИА Новости

Во вторник пост главного тренера «шпор» покинул аргентинец Маурисио Почеттино. Контракт 56-летнего Моуринью с «Тоттенхэмом» рассчитан до конца сезона-2022/23. Португалец находился без тренерской работы с декабря прошлого года, когда он покинул английский «Манчестер Юнайтед».

«Я рад присоединиться к клубу с большим наследием и такими страстными болельщиками. Меня вдохновляет высокий уровень игроков как в основной команде, так и в клубной академии. Работа с этими игроками привлекает меня», — сказал Моуринью, которого цитирует официальный сайт «Тоттенхэма».