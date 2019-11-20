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14:40 (мск), источник: Vesti.kz

«Исламхан сильно впечатлил меня». Шпилевский — о прогрессе «Кайрата», трансферах, Глебе и уходе Ахметова

Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский в эксклюзивном интервью Vesti.kz подвел итоги прошедшего сезона. В первой части беседы белорусский специалист рассказал, почему клуб покидает Елдос Ахметов, нужен ли его команде Александр Глеб и кого он считает сильнейшим защитником КПЛ.

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— Алексей Николаевич, в этом сезоне вы часто меняли Исламхана. С лидерами и капитанами обычно такое не практикуется, с чем это связано?

— Нельзя забывать, что Бато пропустил большую часть предсезонной подготовки и начала чемпионата. Поэтому мы были очень счастливы, когда он к нам вернулся в строй. Бауыржан очень сильно прибавил, принял фазу игры против мяча, переключений после потерь, на которые он расходовал очень много сил, больше, чем когда-либо. У нас энергозатратный футбол, поэтому мы используем замены, проводим ротацию. Меня лично Бато очень сильно впечатлил. Большое ему спасибо за сезон!

— Почему у Еркебулана Тунгышбаева не получилось в «Кайрате»? Бывший тренер сборной Казахстана Станимир Стойлов говорил, что ему не хватает трудолюбия.

— Надо признать, что наши игровые принципы потребовали от Еркебулана больших усилий, может даже внутреннего конфликта. Тунгышбаев обладает очень хорошими данными. Он скоростной, резкий, с хорошим владением мячом, игровой интеллигенцией. К сожалению, в сегодняшнем футбольном мире только этого недостаточно. Необходимо ежедневно держать внутреннюю мотивацию на ста процентах. И таким способом повышать свой уровень.


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— После «Хапоэля» Елдос Ахметов не играл и сейчас он уходит. Такова цена его ошибок?

— Елдос во всех матчах показывал очень хорошую самоотдачу и поэтому был незаменим на этой позиции. Его уход связан с тем, что мы хотим дать шанс новому поколению. У нас на позиции центрального защитника есть очень хороший футболист с большим потенциалом. Это воспитанник Академии «Кайрата» Нуралы Алип. Мы очень на него рассчитываем.

— Что вы скажете о Еркебулане Сейдахмете? Он неплохо начал, но затем его влияние на игру было минимальным. Что ему необходимо сделать для более стремительного прогресса?

— Нельзя забывать, что Еркош за последние два года получил очень мало игровой практики. Для игрока с большим потенциалом это катастрофическая ситуация. В «Кайрате» он сейчас в надежных руках. Здесь он сможет получить то, что ему необходимо для дальнейшего роста, я в него очень верю.

— Вы сказали, что новички должны быть гораздо сильнее нынешних игроков. Значит, в целом не очень довольны трансферами минувшего сезона?

— Да, иностранные игроки должны быть гораздо сильнее казахстанцев. Раде Дугалич, на мой взгляд, самый сильный центральный защитник чемпионата. Так же как и Дино Миканович — сильнейший на своей позиции. Конрад Вржещиньский очень хорошо развился.

— Кто из игроков «Кайрата» поразил вас прогрессом на протяжении всего сезона?

— Я бы здесь хотел назвать всю команду, она действительно проделала очень плодотворную работу, сейчас надо от всех событий хорошо отдохнуть, набраться сил. А затем дальше прогрессировать в следующем сезоне с новыми эмоциями.

— В прошлом году Александр Глеб тренировался с «Кайратом», но в итоге не остался в команде. Вам бы пригодился такой игрок, как Глеб?

— Саня Глеб в свои лучшие годы был одним из самых лучших полузащитников в мире, я наслаждался его действиями на футбольном поле. Вопрос, пригодился ли Глеб мне, скорее риторический.

Напомним, что Алексей Шпилевский провел свой первый сезон в Казахстане и завоевал серебряные медали КПЛ с «Кайратом». Контракт алматинского клуба с белорусским тренером рассчитан еще на два сезона.

Во второй части интервью вы узнаете, с каким известным немецким специалистом планирует встретиться Шпилевский, спорит ли он по футбольным вопросам с Кайратом Боранбаевым и почему молодой тренер никогда не отступит от своих идей.

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