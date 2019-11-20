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21:22 (мск), источник: Sport24

СМИ узнали о тайной свадьбе Роналду в Марокко

Футболист «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду тайно обручился со своей невестой Джорджиной Родригес в Марокко.

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14
фотографий

Как сообщает Novella 2000, свадьбу пришлось провести с минимальной оглаской, поскольку мать футболиста Долорес Авейру находится в плохих отношениях с невесткой. Пара также предпочла, чтобы на мероприятии не было фотографов.

Роналду часто посещает Марокко и планирует открыть там гостиницу своей сети Pestana CR7.

Джорджина и Роналду начала встречаться в 2016 году. В ноябре 2017 года Родригес родила девочку, которую назвали Алана Мартина. Всего же у футболиста сборной Португалии четверо детей — трое старших от суррогатных матерей.

Успешную карьеру Роналду отметили наградой Marca Legend
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30 июля© Ньюстюб
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