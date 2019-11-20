СМИ узнали о тайной свадьбе Роналду в Марокко

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Как сообщает Novella 2000, свадьбу пришлось провести с минимальной оглаской, поскольку мать футболиста Долорес Авейру находится в плохих отношениях с невесткой. Пара также предпочла, чтобы на мероприятии не было фотографов.

Роналду часто посещает Марокко и планирует открыть там гостиницу своей сети Pestana CR7.