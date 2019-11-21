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14:13 (мск), источник: Sport24

10 самых высокооплачиваемых тренеров АПЛ: кто они и сколько зарабатывают

Британское издание The Sun опубликовало рейтинг из 10 самых высокооплачиваемых тренеров английской Премьер-лиги.

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11
фотографий
11
фотографий

Португалец Жозе Моуринью, который накануне возглавил «Тоттенхэм», занял в рейтинге 2-е место: его годовая зарплата составит 15 млн фунтов (17,5 млн евро).

Самый высокооплачиваемый тренер АПЛ — Хосеп Гвардиола «Манчестер Сити» с зарплатой в 20 млн фунтов в год (23,3 млн евро).

Весь список можно посмотреть в нашей фотогалерее.

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