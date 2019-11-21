10 самых высокооплачиваемых тренеров АПЛ: кто они и сколько зарабатывают
Британское издание The Sun опубликовало рейтинг из 10 самых высокооплачиваемых тренеров английской
Британское издание The Sun опубликовало рейтинг из 10 самых высокооплачиваемых тренеров английской
Португалец Жозе Моуринью, который накануне возглавил «Тоттенхэм», занял в рейтинге 2-е место: его годовая зарплата составит 15 млн фунтов (17,5 млн евро).
Самый высокооплачиваемый тренер АПЛ — Хосеп Гвардиола «Манчестер Сити» с зарплатой в 20 млн фунтов в год (23,3 млн евро).
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