В России за Шкурина якобы дают 1,5 млн евро. Наши молодые нападающие часто уезжают за границу (за хорошие деньги), но мало кто заиграл

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Илья Шкурин — главное открытие этого сезона. 20-летний форвард в прошлом году колотил мячи за дубль «Витебска», потом выкупил себя за 40 тысяч долларов и ушел в «Энергетик-БГУ». В Минске строптивый нападающий по началу тоже бегал за вторую команду, но к лету пробрался в основу и сейчас заканчивает сезон лучшим снайпером чемпионата с 17 голами. Ко всему этому Илья еще умудрился поссориться с Михаилом Мархелем, когда тот тренировал «молодежку», поэтому в главную сборную форварда все никак не зовут (объясняя надобностью в «молодежке»).

Слава Шкурина вышла за пределы Беларуси — вероятно, что молодого белоруса с непростым характером заберут за границу. Илью хотят видеть в РПЛ, что подтвердил и его агент Валерий Исаев. Первыми появились слухи о «Спартаке», а в среду российский ФАН сообщил, что ЦСКА, «Оренбург» и «Крылья Советов» готовы расстаться с 1,5 миллионами евро, чтобы заполучить «студента».

Кто еще из белорусских форвардов в молодости уезжал за границу?

До Шкурина целый ряд молодых белорусских нападающих уезжал за границу. Получилось заиграть далеко не у всех.

Виталий Кутузов, 21 год («Милан»)

Сумма трансфера: 3,5 миллиона евро.

О трансфере форварда, который клепал голы за БАТЭ, «Милан» договорился в перерыве очного матча Кубка УЕФА. Борисов получил солидные 3,5 миллиона евро, а «россонери» «нового Шевченко». Что было дальше, вы прекрасно знаете: всего два матча за «Милан», аренда в «Спортинг» с Роналду, пятерка клубов в Италии, скандал с договорняками и дисквалификация. Сейчас Кутузов с красавицей женой живет в Италии, играет в хоккей (вратарем) и занимается бизнесом.

Сергей Корниленко, 20 лет («Динамо» Киев)

Сумма трансфера: 1,5 миллиона евро.

Молодой Корниленко блеснул в минском «Динамо»: в 20 лет выиграл бронзу ЧБ и Кубок Беларуси, а также стал лучшим бомбардиром лиги с 18 голами. На Сергея обратил внимание «Штутгарт», где уже искрил Глеб, но просмотр подписанием контракта не закончился. В итоге Корниленко оказался в киевском «Динамо», от которого минчане получили 1,5 миллиона евро. Повторить успех Хацкевича и Белькевича у Сергея не получилось. Сыграв 9 матчей и забив 2 мяча, через год белорус ушел в «Днепр», откуда потом укатил в Россию. После «Томи», «Зенита» и «Рубина» Корниленко осел в «Крыльях Советов», где за восемь лет стал капитаном и легендой. Белорус настолько прижился в Самаре, что после окончания карьеры остался там тренировать.

Роман Василюк, 23 года («Спартак»)

Сумма трансфера: 1 миллион евро.

Брестчанин на стыке веков феерил в Мозыре: со «Славией» брал чемпионат и Кубок Беларуси, а также выиграл гонку бомбардиров с 31 голом. Забивной форвард приглянулся «Спартаку», который выложил за него 1 миллион евро. В Москве Роман начал с гола и ассиста после выхода на замену, но своим так и не стал. Сотрудничество «Спартака» и белоруса, которое по контракту длилось четыре года, можно описать так: травмы, терки с Олегом Романцевым, раздражающая «лебедой на клумбах» Москва, аренды и всего шесть матчей за основу. После окончания контракта с «красно-белыми» Василюк вернулся в Беларусь и до 40 лет радовал белорусских болельщиков, играя за разные клубы.

Петр Качуро, 23 года («Шеффилд Юнайтед»)

Сумма трансфера: 750 тысяч евро.

В 90-х Качуро колотил голы в минском «Динамо», с которым трижды стал чемпионом. В 1996-м белоруса забрал к себе «Шеффилд» из Чемпионшипа. В первом же сезоне Петр забил 14 мячей и был признан болельщиками лучшим игроком сезона, а «Юнайтед» едва не вышел в АПЛ. Всего в Англии Качуро провел 121 матч и оформил 23 гола. Транзитом через Китай форвард вернулся в «Динамо», а потом на несколько сезонов уехал в саратовский «Сокол». Закончил с футболом Петр третий раз вернувшись в «Динамо».



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Леонид Ковель, 21 год («Карпаты»)

Сумма трансфера: 500 тыс евро.

Карьера Ковеля по началу была очень похожа на историю Корниленко, но получилась менее успешной. Леонид выиграл чемпионат Беларуси с минским «Динамо», ездил на просмотр в лондонский «Арсенал», но оказался в «Карпатах». Львовский клуб сначала взял белоруса в аренду за 70 тысяч евро, а потом после успешного сезона подписал на постоянку, заплатив «Динамо» еще 430 тысяч. Но оказалось, что в то же время Ковеля продали в «Сатурн», куда белорус с радостью поехал. Россияне и украинцы долго ругались, но даже ФИФА не смогла толком разобраться в конфликте — и Леонид остался в Раменском.

Карьера в России не сложилась. «Сатурн» развалился, Ковель вернулся в Беларусь, где играет до сих пор, несколько раз отлучившись в Казахстан, Латвию и Украину (второй заход в «Карпаты» совсем не получился — два матча за дубль).

Виталий Булыга, 22 года («Крылья Советов»)

Сумма трансфера: 25 тысяч евро.

В начале 2000-х Виталий Булыга перешел в «Крылья» из «Днепр-Трансмаша» без просмотра и сразу подписал долгосрочный контракт, что тогда было редкостью для белорусов. Виталий не скрывал, что уехал в Россию в том числе из-за денег — в «Днепре» были большие проблемы с выплатами. Кстати, за «Крылья» Булыга провел больше всего матчей в своей карьере — 54 и забил 5 мячей. После Самары нападающий много путешествовал по России, играя за клубы РПЛ и ФНЛ. Всего белорус у соседей провел около 250 матчей, но забил всего 17 мячей.

Алексей Сквернюк, 19 лет («Крылья Советов»)

Сумма трансфера: свободный агент.

Из «Энергетика-БГУ» в Россию попасть действительно реально. В 2004-м, когда клуб был еще «Звездой-БГУ», в «Крылышки» ушел Алексей Сквернюк. 19-летний форвард провел неплохой сезон (8 голов в 29 матчах) и показал себя на молодежном турнире сборных, на котором было полно российских скаутов. Сначала белорус поехал на просмотр в «Сатурн», но основа тогда тренировалась в Турции и переход не состоялся. Потом Алексея пригласили в Самару, где все срослось. Ходили слухи, что «Звезда-БГУ» собиралась судиться с «Крыльями»: Алексей якобы самовольно покинул команду и переход нелегитимный. Но оказалось, утку пустил агент, с которым Сквернюк отказался сотрудничать.

В Самаре Гаджи Гаджиев определил белоруса в полузащиту, но сперва на сезон отправил в дубль, а уже потом сделал игроком первой команды. БОльшая часть карьеры Сквернюка прошла в России. В 2007-м он получил гражданство, а после «Крыльев» с переменным успехом играл за «Кубань», «Спартак» Нальчик и «Уфу», а закончил с футболом на Родине в «Белшине».

Дмитрий Хлебосолов, 19 лет («Спартак»)

Сумма трансфера: свободный агент.

Неудачный трип в «Спартак» в 2009-м совершил и Дмитрий Хлебосолов, который свободным агентом ушел из «Барановичей». Но роман со москвичами у талантливого страйкера даже на фоне провалов предшественников вышел совсем трагичным — за основу он так и не дебютировал и катался все время по арендам в Беларусь и «Динамо» из Дрездена. У немцев было право выкупа нападающего, но во второй Бундеслиге форвард совсем не впечатлил и вернулся на Родину в «Гомель». Дмитрию уже 29 лет, он поменял больше десятка клубов (даже на Мальдивы ездил), но нигде толком себя не проявил. Этот сезон заканчивает в «Барановичах», которые вылетели из первой лиги.

Алексей Кучук, 18 лет («Шериф»)

Сумма трансфера: свободный агент.

Сын тренера Леонида Кучука начинал карьеру в минском «Локомотиве», но за столичную команду провел всего 9 матчей, ни разу не забив. В 18 лет Алексей свободным агентом укатил к отцу в молдавский «Шериф», где провел лучший этап карьеры: за 133 матча настрелял 64 гола, четыре раза выиграл чемпионат, дважды Кубок и Суперкубок. Дальше Алексей трудился в клубах из России, Латвии, Беларуси, Португалии и Казахстана, но нигде результативностью не блистал. В 29 лет закончил карьеру в «Атырау» и ушел в тренерство. До 2019-го работал в «Крумкачах», откуда ушел со скандалом.

Вячеслав Глеб, 17 лет («Штутгарт 2»)

Сумма трансфера: свободный агент.

Переходя в «Штутгарт» Алекс Глеб захватил с собой младшего брата из минского «Динамо», которого определили в дубль немецкого клуба. Повторить успех брата у Славы не получилось: около трех десятков матчей без голов в Европе за «Гамбург», «Грассхоппер», «Франкфурт» и греческий «Каллони», трип в Китай и путешествия по Беларуси. Добиться большего, как признался сам форвард, помешал скверный характер.

Кого в Россию брали за деньги, которые предлагают за Шкурина?

Давайте посмотрим, кто из иностранцев в последнее время приходил в Россию за сумму, схожую, с той, что планируют потратить на Шкурина.

• В мае «Краснодар» усилился 24-летним атакующим полузащитником голландского «Зволле» Юнесом Намли за 2 млн евро. Датчанин с марокканскими корнями попал в символическую сборную Голландии прошлого сезона и заинтересовал «Фейеноорд», но в переговорах россияне оказались успешнее. В РПЛ Намли пока не звездит: 10 матчей, 1 гол и 1 ассист. Ходят слухи, что зимой его может подписать «Рубин».

• За 1,5 миллиона евро летом в «Ахмат» перебрался 22-летний поляк Конрад Михаляк. Бывший вингер «Лехии» — один из лидеров польской «молодежки». В Грозном у него пока получается так себе: восемь матчей и один гол.

• За такую же сумму прошлой зимой в Грозный приехал другой поляк Дамян Шиманьский 23-летний атакующий полузащитник уже сыграл четыре матча за главную сборную Польши, но в «Ахмате» пока у него идет слабо — 13 матчей без голов.

• Аргетинский нападающий Андрес Вомбергар в феврале перешел в «Уфу» из «Олимпии» Любляна. Трансфер 24-летнего игрока обошелся в 1 миллион евро. Андрес пришел с целью стать лучшим бомбардиром РПЛ, но за 18 матчей забил лишь однажды, а вопросы о нем сильно нервируют главного тренера Вадима Евсеева.

• Прошлой зимой «Ростов» из «Брайтона» выписал 22-летнего опорного хавбека Матиаса Норманна за 1,7 миллионов евро. В Чемпионшипе норвежец бегал только за дубль, но у Валерия Карпина раскрылся и стал лидером. За парнем уже следит «Спартак», но, по слухам, «Ростов» меньше, чем за 20 миллионов евро с ним не расстанется.