Резервисты БАТЭ преподали урок старшим: досрочно выиграли чемпионат, дважды обыграли Брест, забили больше голов

О скудных шансах основной команды БАТЭ выиграть высшую лигу вы уже знаете. То ли дело борисовские дублеры, оформившие чемпионский титул досрочно, за пару матчей до отпуска. После игры с витебскими резервистами отрыв «желто-синих» от идущего вторым минского «Динамо» составляет восемь баллов, от следующего третьим «Минска» — десять. Любопытен чемпионский успех «молодежки» БАТЭ и тем, что достигнут только второй раз в истории. Доселе получить малый трофей борисовчанам удалось лишь однажды — в 2011-м. Это ли не повод познакомиться с командой Кирилла Альшевского? Этот текст о коуче, его помощниках и футболистах.



Чемпионат дублирующих составов. Таблица за два тура до финиша:

1. БАТЭ — 68 очков (21 победа, 5 ничьих, 2 поражения, мячи 69−19)

2. Динамо Мн — 60 (+18=6−4, 63−20)

3. Минск — 58 (+18=4−6, 77−27)

4. Неман — 56 (+16=8−4, 56−23)

5. Шахтер — 50 (+14=8−6, 62−32)

6. Динамо Бр — 48 (+14=6−8, 66−43)

7. Энергетик-БГУ — 48 (+14=6−8, 54−44)

8. Славия — 35 (+10=5−13, 38−47)

9. Слуцк — 34 (+10=4−14, 42−63)

10. Ислочь — 31 (+9=4−15, 46−56)

11. Городея — 30 (+9=3−16, 33−81)

12. Гомель — 29 (+7=8−13, 43−52)

13. Дняпро — 26 (+7=5−16, 44−58)

14. Витебск — 24 (+7=3−18, 40−73)

15. Торпедо-БелАЗ — 20 (+6=2−20, 30−78)

16. Торпедо Мн — 16 (+5=1−22, 27−74)



Матчи БАТЭ. д Дняпро (4:3), г Энергетик-БГУ (3:2), д Динамо Бр (3:2), г Славия (1:1), д Минск (1:0), г Городея (4:2), д Торпедо Мн (2:0), г Неман (0:1), д Слуцк (2:0), г Гомель (2:0), д Шахтер (0:0), г Ислочь (5:0), д Витебск (7:0), г Динамо Мн (1:1), д Торпедо-БелАЗ (2:1), д Энергетик-БГУ (2:0), д Славия (0:1), г Минск (1:0), д Городея (4:0), г Торпедо Мн (3:0*), г Динамо Бр (2:1), д Неман (1:1), г Слуцк (6:0), д Гомель (4:1), г Шахтер (1:1), г Дняпро (2:0), д Ислочь (5:1), г Витебск (1:0).



29 тур (23.11): Неман — Энергетик-БГУ, Торпедо Мн — Слуцк, Городея — Гомель, Минск — Шахтер, Славия — Ислочь, Динамо Бр — Витебск, БАТЭ — Динамо Мн, Дняпро — Торпедо-БелАЗ. 30 тур (30.11): Энергетик-БГУ — Дняпро, Торпедо-БелАЗ — БАТЭ, Динамо Мн — Динамо Бр, Витебск — Славия, Ислочь — Минск, Шахтер — Городея, Гомель — Торпедо Мн, Слуцк — Неман.



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Андрей ПОТАПЕНКО. 27/12+3. Лидер борисовского дубля по количеству матчей в сезоне, второй бомбардир команды. Прошел предсезонку с основой БАТЭ и вроде как понравился Алексею Баге, однако наставник лишь однажды призвал 19-летнего резервиста по ходу сезона — на кубковый матч с минским «Торпедо» (8:1) в августе. В дебютной встрече за двадцать отведенных минут сообразил голевую передачу на Яссе Туоминена.



Антон АБРАМОВИЧ. 26/4+5. Капитан резервной команды, автор одного из самых красивых командных голов чемпионата. В домашнем поединке с «молодежкой» «Витебска» (7:0) борисовчане играли в тики-таку и шестой мяч забили после двадцати точных передач! За главную дружину БАТЭ Абрамович провел два кубковых поединка: 12 минут со «Спутником» (5:2) и целый час с минским «Торпедо». Во встрече с автозаводцами Антон сделал результативную передачу на Эвейна Мукама.



Дмитрий МАТЯШ. 26/15+4. Лучший бомбардир «желто-синих» и второй — всего чемпионата (после Владсилава Ложкина из «Динамо Мн», у которого 21 гол). 19-летний форвард неплохо поработал в межсезонье, вследствие чего Алексей Бага включил его в заявку на оба четвертьфинальных матча Кубка страны с «Ислочью». При ином развитии мартовских событий Матяш, возможно, и вступил бы в игру, однако дебют Дмитрия за главную команду БАТЭ до сих пор так и не состоялся.



Максим МЯКИШ. 26/3+2. Экс-игрок португальской «Лейрии» исполняет ключевую роль в дружине Кирилла Альшевского: хавбек отыграл 2231 минуту в первенстве дублеров — больше любого партнера. В высшей лиге за БАТЭ пока не дебютировал, зато провел пару встреч в Кубке страны, где отметился голом в ворота столичного «Торпедо». Кроме того, Алексей Бага вызвал Мякиша в Норвегию на лигочемпионский матч с «Русенборгом» (0:2), но оставил в запасе.



Никита СУПРАНОВИЧ. 25/0+1. 18-летний защитник выпускник той же второй борисовской ДЮСШ, что и Игорь Стасевич. В дубле БАТЭ проводит второй сезон.



Евгений ГУЛЕЦКИЙ. 24/0+2. В прошлом году выступал за «Энергетик"-БГУ в первой лиге (4 матча), в марте нынешнего года присоединился к БАТЭ. Важный игрок команды Альшевского.



Павел ПАШЕВИЧ. 24/1+1. Дебютировал за основной состав «желто-синих» еще в прошлом году — в кубковом матче с «Энергетиком"-БГУ (2:1). Та встреча все еще остается единственной за «взрослых». Вместе с юниорской сборной Беларуси (U-19) в сражался за выход в элитный раунд чемпионата Европы.



Вадим ПИГАС. 24/0+3. 18-летний защитник, после вояжа за чемпионством в Витебск написал в инстаграме: «Только вперед!» Ждет первого попадания в заявку основного БАТЭ.



Владислав РУСЕНЧИК. 22/7+5. Третий бомбардир команды, капитан упомянутой выше юниорской сборной страны, руководимой Владимиром Корытько. Азы футбола постигал в школе минского «Динамо».



Иван КАЛОШКИН. 19/0+0. Витебский форвард не провел ни одного матча за резерв БАТЭ целиком — неизменно вступал в игру со скамейки запасных. Возможно, получит шанс «со старта» в оставшихся поединках.



Кирилл КИРИЛЕНКО. 15/4+8. За полгода в борисовском дубле неплохо проявил себя (чего только стоит гол в ворота «Славии»), однако за основу БАТЭ отыграл лишь 17 минут в кубковой встрече со «Спутником». В июле переехал во Львов, но пока в «Карпатах» тоже получается не очень: в украинской премьер-лиге лишь дважды появлялся на поле.



Максим КОВЕЛЬ. 15/0+0. Молодой футболист, способный закрыть любую позицию в обороне, играл за дублирующий состав БАТЭ с августа 2017 года по июль 2019-го: провел 25 матчей, сделал две результативные передачи. Ну, а затем на правах аренды отправился в Речицу помогать «Спутнику» в борьбе за выход в элитный дивизион. На новом месте игровой практикой не обделен.



Роман ЛИСОВСКИЙ. 15/1+0. Сын старшего тренера БАТЭ Александра Лисовского не провел ни одной игры с первых минут — все начинал «со скамейки». Зато успел отметиться результативным ударом в ворота резервистов «Слуцка» в начале октября.



Александр СВИРСКИЙ. 14/-5. Воспитанник борисовской ДЮСШ-2, игравший за «желто-синих» и на детско-юношеском уровне. В январе 2019-го резервный вратарь молодежной сборной Беларуси (U-21) продлил контракт с клубом.



Валерий БОЧЕРОВ. 12/1+2. Ровно год назад был в заявке первой команды БАТЭ на кубковый матч с «Городеей» (0:0, по пенальти — 4:2). Новый сезон ожидаемо начал в дубле, последний матч за резерв «желто-синих» провел еще в июле.



Илья ВАСИЛЕВИЧ. 12/5+0. Поиграл в «молодежке» донецкого «Шахтера», пробует закрепиться в БАТЭ. Неплохо бьет с обеих ног, забивал дублерам «Ислочи», «Немана», «Шахтера» и «Слуцка «(дважды).



Максим ГАЕВОЙ. 12/1+1. За борисовских резервистов выступает с августа 2019-го, в большинстве матчей вступал в игру со скамейки запасных. Самый легкий футболист команды (62 кг).



Владислав ГЛИНСКИЙ. 12/2+1. Начал сезон в минском «Торпедо», но когда у клуба начались проблемы, одним из первых получил трудовую на руки и чуть было не перешел в российский «Оренбург», но в итоге подписал контракт с БАТЭ. Один из лучших игроков борисовского дубля.



Вячеслав ДЕРГАЧЕВ. 12/-9. Вратарь, играет под первым номером. В пяти встречах вступал в игру по ходу второго тайма.



Владислав МАЛЬКЕВИЧ. 12/0+7. Второй капитан команды и один из лучших ее ассистентов (по результативным передачам уступает только Кириленко), защитник молодежной сборной Беларуси (U-21). Из-за проблем со здоровьем пропустил большую часть сезона.



Александр НЕМИРКО. 12/0+2. Первую половину 2019-го провел в аренде в «Гомеле» (2 матча), в июле вернулся в команду Альшевского. Суммарно за три неполных сезона в турнире дублеров провел 45 встреч за БАТЭ, дважды сыграл за главную команду в Кубке Беларуси-2018/19: с «Энергетиком"-БГУ (2:1) и «Городеей».



Дмитрий БЕССМЕРТНЫЙ. 11/3+0. Стабильно играть за главный состав начал в октябре, до того практиковал за резервистов. «В начале года практически не попадал в заявку БАТЭ, а теперь — национальная сборная», — слова хавбека накануне матчей «белакрылых» с немцами и черногорцами, в которых защитник выходил на замену.



Амир НАТХО. 11/3+3. В августе покинул ряды «желто-синих», прервав контракт по соглашению сторон. За полгода провел за главную команду БАТЭ лишь один матч — выездной кубковый с речицким «Спутником», когда отметился и забитым мячом.



Остальные игроки провели менее десяти матчей. Это вратари Антон ЧИЧКАН (3/-2), Роман ШИРИН (3/-0) и Андрей КУДРАВЕЦ (2/-1), защитники Егор ОСИПОВ (3), Владислав БЕЖОК (1), Дмитрий СЕЛИВОНЧИК (1) и Алексей ШАЛАШНИКОВ (1), хавбеки Никита ЕРЕМИНОК (8), Даниил ЛАПТИН (1/1), Роман ПИЛЕЦКИЙ (1/0+2) и Артем РОМАНЧИК (1), а также форварды Яссе ТУОМИНЕН (6/2+1), Владислав МУХАМЕДОВ (4/0+1), Кирилл ЕРМАКОВИЧ (2/1) и Игорь МОНИЧ (2),



Тренерский штаб



Кирилл АЛЬШЕВСКИЙ — главный тренер. Руководит борисовскими дублерами с января 2019-го, имеет тренерскую лицензию УЕФА категории PRO. В 2014−18 годах работал с юниорскими и юношескими сборными Беларуси, параллельно с 2016-го являлся техническим директором БФФ. По этой причине многих подопечных знает не первый год.



Дмитрий ЛИХТАРОВИЧ — тренер. Многолетний капитан и настоящая легенда БАТЭ, работает с дублерами третий сезон.



Александр МИХАЙЛОВ — тренер. С 2013-го по 2017-й работал с детьми в структуре борисовского клуба, после чего руководил командой столичной Академии футбола 2004 года рождения. В январе по приглашению Альшевского вернулся в БАТЭ.



Александр ФЕДОРОВИЧ — тренер вратарей. Входил в штаб Виктора Гончаренко и Александра Ермаковича, в начале 2014-го ушел в творческий отпуск, в сентябре вернулся в клуб в должности спортивного директора. С января 2015-го вновь принялся за работу с вратарями БАТЭ, в апреле 2017-го переключился на резервных голкиперов «желто-синих».



Андрей ОРЕХВО — массажист. В БАТЭ — с марта 2019-го, до того девять лет проработал в Минской городской клинической больнице скорой медицинской помощи.



Андрей ИГНАТОВИЧ — тренер-администратор. Соратник Альшевского, до БАТЭ трудился на аналогичных должностях в столичной Академии футбола и молодежной сборной Беларуси.

