Резервисты БАТЭ преподали урок старшим: досрочно выиграли чемпионат, дважды обыграли Брест, забили больше голов
Знакомимся с лучшей «молодежкой» высшей лиги.
Знакомимся с лучшей «молодежкой» высшей лиги.
О скудных шансах основной команды БАТЭ выиграть высшую лигу вы уже знаете. То ли дело борисовские дублеры, оформившие чемпионский титул досрочно, за пару матчей до отпуска. После игры с витебскими резервистами отрыв «желто-синих» от идущего вторым минского «Динамо» составляет восемь баллов, от следующего третьим «Минска» — десять. Любопытен чемпионский успех «молодежки» БАТЭ и тем, что достигнут только второй раз в истории. Доселе получить малый трофей борисовчанам удалось лишь однажды — в 2011-м. Это ли не повод познакомиться с командой Кирилла Альшевского? Этот текст о коуче, его помощниках и футболистах.
Чемпионат дублирующих составов. Таблица за два тура до финиша:
1. БАТЭ — 68 очков (21 победа, 5 ничьих, 2 поражения, мячи 69−19)
2. Динамо Мн — 60 (+18=6−4, 63−20)
3. Минск — 58 (+18=4−6, 77−27)
4. Неман — 56 (+16=8−4, 56−23)
5. Шахтер — 50 (+14=8−6, 62−32)
6. Динамо Бр — 48 (+14=6−8, 66−43)
7.
8. Славия — 35 (+10=5−13, 38−47)
9. Слуцк — 34 (+10=4−14, 42−63)
10. Ислочь — 31 (+9=4−15, 46−56)
11. Городея — 30 (+9=3−16, 33−81)
12. Гомель — 29 (+7=8−13, 43−52)
13. Дняпро — 26 (+7=5−16, 44−58)
14. Витебск — 24 (+7=3−18, 40−73)
15.
16. Торпедо Мн — 16 (+5=1−22, 27−74)
Матчи БАТЭ. д Дняпро (4:3), г
29 тур (23.11): Неман —
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Андрей ПОТАПЕНКО. 27/12+3. Лидер борисовского дубля по количеству матчей в сезоне, второй бомбардир команды. Прошел предсезонку с основой БАТЭ и вроде как понравился Алексею Баге, однако наставник лишь однажды призвал 19-летнего резервиста по ходу сезона — на кубковый матч с минским «Торпедо» (8:1) в августе. В дебютной встрече за двадцать отведенных минут сообразил голевую передачу на Яссе Туоминена.
Антон АБРАМОВИЧ. 26/4+5. Капитан резервной команды, автор одного из самых красивых командных голов чемпионата. В домашнем поединке с «молодежкой» «Витебска» (7:0) борисовчане играли в
Дмитрий МАТЯШ. 26/15+4. Лучший бомбардир «желто-синих» и второй — всего чемпионата (после Владсилава Ложкина из «Динамо Мн», у которого 21 гол). 19-летний форвард неплохо поработал в межсезонье, вследствие чего Алексей Бага включил его в заявку на оба четвертьфинальных матча Кубка страны с «Ислочью». При ином развитии мартовских событий Матяш, возможно, и вступил бы в игру, однако дебют Дмитрия за главную команду БАТЭ до сих пор так и не состоялся.
Максим МЯКИШ. 26/3+2.
Никита СУПРАНОВИЧ. 25/0+1. 18-летний защитник выпускник той же второй борисовской ДЮСШ, что и Игорь Стасевич. В дубле БАТЭ проводит второй сезон.
Евгений ГУЛЕЦКИЙ. 24/0+2. В прошлом году выступал за «Энергетик"-БГУ в первой лиге (4 матча), в марте нынешнего года присоединился к БАТЭ. Важный игрок команды Альшевского.
Павел ПАШЕВИЧ. 24/1+1. Дебютировал за основной состав «желто-синих» еще в прошлом году — в кубковом матче с «Энергетиком"-БГУ (2:1). Та встреча все еще остается единственной за «взрослых». Вместе с юниорской сборной Беларуси (U-19) в сражался за выход в элитный раунд чемпионата Европы.
Вадим ПИГАС. 24/0+3. 18-летний защитник, после вояжа за чемпионством в Витебск написал в инстаграме: «Только вперед!» Ждет первого попадания в заявку основного БАТЭ.
Владислав РУСЕНЧИК. 22/7+5. Третий бомбардир команды, капитан упомянутой выше юниорской сборной страны, руководимой Владимиром Корытько. Азы футбола постигал в школе минского «Динамо».
Иван КАЛОШКИН. 19/0+0. Витебский форвард не провел ни одного матча за резерв БАТЭ целиком — неизменно вступал в игру со скамейки запасных. Возможно, получит шанс «со старта» в оставшихся поединках.
Кирилл КИРИЛЕНКО. 15/4+8. За полгода в борисовском дубле неплохо проявил себя (чего только стоит гол в ворота «Славии»), однако за основу БАТЭ отыграл лишь 17 минут в кубковой встрече со «Спутником». В июле переехал во Львов, но пока в «Карпатах» тоже получается не очень: в украинской
Максим КОВЕЛЬ. 15/0+0. Молодой футболист, способный закрыть любую позицию в обороне, играл за дублирующий состав БАТЭ с августа 2017 года по июль 2019-го: провел 25 матчей, сделал две результативные передачи. Ну, а затем на правах аренды отправился в Речицу помогать «Спутнику» в борьбе за выход в элитный дивизион. На новом месте игровой практикой не обделен.
Роман ЛИСОВСКИЙ. 15/1+0. Сын старшего тренера БАТЭ Александра Лисовского не провел ни одной игры с первых минут — все начинал «со скамейки». Зато успел отметиться результативным ударом в ворота резервистов «Слуцка» в начале октября.
Александр СВИРСКИЙ. 14/-5. Воспитанник борисовской ДЮСШ-2, игравший за «желто-синих» и на
Валерий БОЧЕРОВ. 12/1+2. Ровно год назад был в заявке первой команды БАТЭ на кубковый матч с «Городеей» (0:0, по пенальти — 4:2). Новый сезон ожидаемо начал в дубле, последний матч за резерв «желто-синих» провел еще в июле.
Илья ВАСИЛЕВИЧ. 12/5+0. Поиграл в «молодежке» донецкого «Шахтера», пробует закрепиться в БАТЭ. Неплохо бьет с обеих ног, забивал дублерам «Ислочи», «Немана», «Шахтера» и «Слуцка «(дважды).
Максим ГАЕВОЙ. 12/1+1. За борисовских резервистов выступает с августа 2019-го, в большинстве матчей вступал в игру со скамейки запасных. Самый легкий футболист команды (62 кг).
Владислав ГЛИНСКИЙ. 12/2+1. Начал сезон в минском «Торпедо», но когда у клуба начались проблемы, одним из первых получил трудовую на руки и чуть было не перешел в российский «Оренбург», но в итоге подписал контракт с БАТЭ. Один из лучших игроков борисовского дубля.
Вячеслав ДЕРГАЧЕВ. 12/-9. Вратарь, играет под первым номером. В пяти встречах вступал в игру по ходу второго тайма.
Владислав МАЛЬКЕВИЧ. 12/0+7. Второй капитан команды и один из лучших ее ассистентов (по результативным передачам уступает только Кириленко), защитник молодежной сборной Беларуси (U-21).
Александр НЕМИРКО. 12/0+2. Первую половину 2019-го провел в аренде в «Гомеле» (2 матча), в июле вернулся в команду Альшевского. Суммарно за три неполных сезона в турнире дублеров провел 45 встреч за БАТЭ, дважды сыграл за главную команду в Кубке Беларуси-2018/19: с «Энергетиком"-БГУ (2:1) и «Городеей».
Дмитрий БЕССМЕРТНЫЙ. 11/3+0. Стабильно играть за главный состав начал в октябре, до того практиковал за резервистов. «В начале года практически не попадал в заявку БАТЭ, а теперь — национальная сборная», — слова хавбека накануне матчей «белакрылых» с немцами и черногорцами, в которых защитник выходил на замену.
Амир НАТХО. 11/3+3. В августе покинул ряды «желто-синих», прервав контракт по соглашению сторон. За полгода провел за главную команду БАТЭ лишь один матч — выездной кубковый с речицким «Спутником», когда отметился и забитым мячом.
Остальные игроки провели менее десяти матчей. Это вратари Антон ЧИЧКАН (3/-2), Роман ШИРИН (3/-0) и Андрей КУДРАВЕЦ (2/-1), защитники Егор ОСИПОВ (3), Владислав БЕЖОК (1), Дмитрий СЕЛИВОНЧИК (1) и Алексей ШАЛАШНИКОВ (1), хавбеки Никита ЕРЕМИНОК (8), Даниил ЛАПТИН (1/1), Роман ПИЛЕЦКИЙ (1/0+2) и Артем РОМАНЧИК (1), а также форварды Яссе ТУОМИНЕН (6/2+1), Владислав МУХАМЕДОВ (4/0+1), Кирилл ЕРМАКОВИЧ (2/1) и Игорь МОНИЧ (2),
Тренерский штаб
Кирилл АЛЬШЕВСКИЙ — главный тренер. Руководит борисовскими дублерами с января 2019-го, имеет тренерскую лицензию УЕФА категории PRO. В 2014−18 годах работал с юниорскими и юношескими сборными Беларуси, параллельно с 2016-го являлся техническим директором БФФ. По этой причине многих подопечных знает не первый год.
Дмитрий ЛИХТАРОВИЧ — тренер. Многолетний капитан и настоящая легенда БАТЭ, работает с дублерами третий сезон.
Александр МИХАЙЛОВ — тренер. С 2013-го по 2017-й работал с детьми в структуре борисовского клуба, после чего руководил командой столичной Академии футбола 2004 года рождения. В январе по приглашению Альшевского вернулся в БАТЭ.
Александр ФЕДОРОВИЧ — тренер вратарей. Входил в штаб Виктора Гончаренко и Александра Ермаковича, в начале 2014-го ушел в творческий отпуск, в сентябре вернулся в клуб в должности спортивного директора. С января 2015-го вновь принялся за работу с вратарями БАТЭ, в апреле 2017-го переключился на резервных голкиперов «желто-синих».
Андрей ОРЕХВО — массажист. В БАТЭ — с марта 2019-го, до того девять лет проработал в Минской городской клинической больнице скорой медицинской помощи.
Андрей ИГНАТОВИЧ —