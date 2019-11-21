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18:15 (мск), источник: Vesti.kz

Лучший бомбардир казахстанского клуба перешел в полицейскую команду

Черногорский форвард Лука Роткович стал игроком футбольного клуба «Бангладеш Полис», пробившегося из первой лиги в бангладешскую премьер-лигу, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Pressball.by

31-летний игрок известен казахстанским болельщикам по выступлениям в 2015 году за «Окжетпес», за который забил 13 голов и стал лучшим бомбардиром клуба. Также вошел в тройку лучших снайперов чемпионата, по итогам которого кокшетаусцы стали восьмыми.

После КПЛ Роткович играл за минские «Динамо» и «Луч» из чемпионата Беларуси, южнокорейский «Ансан Гринерс» и бангладешский «Читтагонг Абахани». Его новую команду, которой владеет полиция, возглавляет 29-летний кипрский тренер сербского происхождения Никола Виторович.

Помимо Ротковича, «Бангладеш Полис» пополнили семь новичков. Из них можно отметить двух футболистов из Кыргызстана — 21-летнего Айдара Мамбеталиева, выступавшего ранее за юношескую и молодежную сборные, и 30-летнего Артура Муладжанова, в активе которого десять игр за национальную команду.

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