Лучший бомбардир казахстанского клуба перешел в полицейскую команду
Черногорский форвард Лука Роткович стал игроком футбольного клуба «Бангладеш Полис», пробившегося из первой лиги в бангладешскую
Черногорский форвард Лука Роткович стал игроком футбольного клуба «Бангладеш Полис», пробившегося из первой лиги в бангладешскую
31-летний игрок известен казахстанским болельщикам по выступлениям в 2015 году за «Окжетпес», за который забил 13 голов и стал лучшим бомбардиром клуба. Также вошел в тройку лучших снайперов чемпионата, по итогам которого кокшетаусцы стали восьмыми.
После КПЛ Роткович играл за минские «Динамо» и «Луч» из чемпионата Беларуси, южнокорейский «Ансан Гринерс» и бангладешский «Читтагонг Абахани». Его новую команду, которой владеет полиция, возглавляет 29-летний кипрский тренер сербского происхождения Никола Виторович.
Помимо Ротковича, «Бангладеш Полис» пополнили семь новичков. Из них можно отметить двух футболистов из Кыргызстана — 21-летнего Айдара Мамбеталиева, выступавшего ранее за юношескую и молодежную сборные, и 30-летнего Артура Муладжанова, в активе которого десять игр за национальную команду.