Лучший бомбардир казахстанского клуба перешел в полицейскую команду

Источник: Pressball.by

31-летний игрок известен казахстанским болельщикам по выступлениям в 2015 году за «Окжетпес», за который забил 13 голов и стал лучшим бомбардиром клуба. Также вошел в тройку лучших снайперов чемпионата, по итогам которого кокшетаусцы стали восьмыми.

После КПЛ Роткович играл за минские «Динамо» и «Луч» из чемпионата Беларуси, южнокорейский «Ансан Гринерс» и бангладешский «Читтагонг Абахани». Его новую команду, которой владеет полиция, возглавляет 29-летний кипрский тренер сербского происхождения Никола Виторович.