Донецкий «Шахтёр» оштрафовали за объявление на русском языке

Источник: AP 2019

Согласно информации источника, донецкий клуб был оштрафован на сумму в 20 тыс. гривен (53 тыс. рублей).

Во время матча главный арбитр Николай Балакин несколько раз делал запрос, чтобы по стадиону было объявлено о недопустимости проявления расизма со стороны болельщиков. Соответствующее предупреждение прозвучало над харьковской ареной «Металлист» на русском языке.