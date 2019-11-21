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18:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Роналду не извинился перед партнёрами по «Ювентусу» за своё поведение

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не принёс извинений партнёрам по клубу за своё поведение в матче 12-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (1:0). Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Согласно информации источника, 34-летний нападающий вернулся в расположение «старой синьоры» из своей сборной сегодня, 21 ноября. Вопреки ожиданиям, португалец не извинился перед одноклубниками за то, что покинул стадион ещё до завершения встречи с «Миланом».

Из-за проблем с коленом Роналду тренировался отдельно от партнёров. Тем не менее отмечается, что никто в «Ювентусе» не намерен заострять внимание на сложившейся ситуации, так как все в команде объединены единой целью. Игроки туринского клуба общались с Роналду так, будто ничего не произошло.

Прекращено уголовное дело в отношении Криштиану Роналду
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5 июня© Ньюстюб
Ювентус
1:0
Первый тайм: 0:0
Милан
Футбол, Италия, Тур 1210.11.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Allianz Stadium, 40478 зрителей
Главные тренеры
Маурицио СарриСтефано Пиоли
Голы
Пауло Дибала(Гонсало Игуаин)77′
Составы команд
1Войчех Щенсны
99Джанлуиджи Доннарумма
16Хуан Куадрадо
56′
12Андреа Конти
12Алекс Сандру
19Тео Эрнандез
89′
4Маттейс де Лигт
13Алессио Романьоли
19Леонардо Бонуччи
43Леу Дуарте
30Родриго Бентанкур
8Хесус Хоакин Сусо
90+1′
21Гонсало Игуаин
10Хакан Чалханоглу
90+1′
5Миралем Пьянич
4Исмаэль Беннасер
45′
14Блез Матюиди
70′
33Раде Крунич
40′61′
25Адриен Рабьо
5Джакомо Бонавентура
33Федерико Бернардески
61′
39Лукас Пакета
85′
11Дуглас Коста
18Анте Ребич
7Криштиану Роналду
55′
9Кшиштоф Пентек
66′
10Пауло Дибала
17Рафаэл Леан
Статистика
1Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)13
5Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
5Угловые5
13Фолы10
4Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяФабио Мареска(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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