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20:41 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский клуб расстался с иностранным тренером после трех месяцев без побед

Болгарин Николай Костов покидает пост главного тренера «Шахтера». Об этом в интервью телеканалу Saryarqa сообщил новый исполнительный директор карагандинского клуба Ерлан Уразаев.

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56-летний Костов тренировал «Шахтер» с лета 2018 года. В дебютном сезоне клуб с ним стал восьмым, а в прошедшем финишировал на девятом месте.

«Скорее всего, его не будет в команде, потому что у него не было результата в моем понимании. У него закончился контракт, а мы не готовы продолжать на тех условиях, на которых он работал», — заявил Уразаев.

Отметим, что «Шахтер» завершил сезон с серией из трех месяцев без побед. Последний раз карагандинцы выигрывали 18 августа, после чего случились семь поражений и две ничьи.

О назначении Уразаева «Шахтер» объявил 18 ноября. Как футболист он известен тем, что забил первый и единственный мяч Казахстана на молодежном чемпионате мира-1999.

Ранее стало известно, что «Шахтер» может возглавить казахстанец Григорий Бабаян, с 2012 по 2019 год работавший в «Астане», в том числе и главным тренером. Другим кандидатом назывался экс-хавбек сборной Казахстана Али Алиев, который в минувшем сезоне вывел «Кызыл-Жар СК» в КПЛ.

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