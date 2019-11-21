Казахстанский клуб расстался с иностранным тренером после трех месяцев без побед

56-летний Костов тренировал «Шахтер» с лета 2018 года. В дебютном сезоне клуб с ним стал восьмым, а в прошедшем финишировал на девятом месте.
«Скорее всего, его не будет в команде, потому что у него не было результата в моем понимании. У него закончился контракт, а мы не готовы продолжать на тех условиях, на которых он работал», — заявил Уразаев.
Отметим, что «Шахтер» завершил сезон с серией из трех месяцев без побед. Последний раз карагандинцы выигрывали 18 августа, после чего случились семь поражений и две ничьи.
О назначении Уразаева «Шахтер» объявил 18 ноября. Как футболист он известен тем, что забил первый и единственный мяч Казахстана на молодежном чемпионате мира-1999.
Ранее стало известно, что «Шахтер» может возглавить казахстанец Григорий Бабаян, с 2012 по 2019 год работавший в «Астане», в том числе и главным тренером. Другим кандидатом назывался экс-хавбек сборной Казахстана Али Алиев, который в минувшем сезоне вывел «Кызыл-Жар СК» в КПЛ.