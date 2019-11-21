Директор «Шахтера»: Около 100 миллионов тенге мы должны агентам. Нам арестовали счета

— Предыдущее руководство называло одним из своих достижений закрытие долгов перед командой, которые тянулись очень долго. Удалось ли с этим разобраться?

— Были закрыты прошлогодние долги в связи с тем, что был судебный процесс с агентами. В 2015 году экс-директор Сергей Егоров подписал агентский договор на колоссальные суммы. В районе 100 миллионов тенге мы должны выплатить. Сейчас нам арестовали счета, и мы думаем, как из этого выходить, — цитирует Уразаева KazFootball.kz.