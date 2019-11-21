Директор «Шахтера»: Около 100 миллионов тенге мы должны агентам. Нам арестовали счета
Новый исполнительный директор «Шахтера» Ерлан Уразаев в интервью телеканалу Saryarqa сообщил, что счета клуба арестованы.
Новый исполнительный директор «Шахтера» Ерлан Уразаев в интервью телеканалу Saryarqa сообщил, что счета клуба арестованы.
Причиной он назвал долги по агентским договорам, которые в 2015 году заключил Сергей Егоров, возглавлявший тогда клуб.
— Предыдущее руководство называло одним из своих достижений закрытие долгов перед командой, которые тянулись очень долго. Удалось ли с этим разобраться?
— Были закрыты прошлогодние долги в связи с тем, что был судебный процесс с агентами. В 2015 году
Отметим, что дело о долгах «Шахтера» перед агентами после руководства Егорова рассматривал специализированный межрайонный экономический суд Карагандинской области.
Напомним, что в 2019 году «Шахтер» занял девятое место, завершив сезон с трехмесячной серией без побед. О назначении Уразаева клуб объявил 18 ноября.