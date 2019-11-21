Тренер выгнал Балотелли с тренировки «Брешии»

Согласно информации источника, главный тренер «Брешии» Фабио Гроссо отстранил 29-летнего нападающего от занятий с командой, упрекнув его в том, что тот не выкладывался на сто процентов. После этого футболист отправился в раздевалку, а затем и вовсе покинул тренировочную базу клуба. Пресс-служба «Брешии» попыталась преуменьшить значение случившегося, заявив, что игрок покинул тренировку после того, как его заменили в двухстороннем матче.