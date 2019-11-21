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21 ноября, источник: Чемпионат.com

Тренер выгнал Балотелли с тренировки «Брешии»

Форвард «Брешии» Марио Балотелли досрочно завершил тренировку своей команды в четверг, 21 ноября. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Источник: Reuters

Согласно информации источника, главный тренер «Брешии» Фабио Гроссо отстранил 29-летнего нападающего от занятий с командой, упрекнув его в том, что тот не выкладывался на сто процентов. После этого футболист отправился в раздевалку, а затем и вовсе покинул тренировочную базу клуба. Пресс-служба «Брешии» попыталась преуменьшить значение случившегося, заявив, что игрок покинул тренировку после того, как его заменили в двухстороннем матче.

Балотелли перешёл в «Брешию» минувшим летом на правах свободного агента. Ранее форвард защищал цвета «Интера», «Манчестер Сити», «Милана», «Ливерпуля», «Ниццы» и «Марселя».

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