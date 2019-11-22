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08:22 (мск), источник: Газета.Ру

Моуринью хочет пригласить в «Тоттенхэм» Ибрагимовича

Новый главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью намерен пригласить в команду шведского нападающего Златана Ибрагимовича, передает The Telegraph.

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Источник: AP 2019

По информации издания, португальский специалист хочет опередить «Милан» в борьбе за форварда, который сейчас находится в статусе свободного агента. Отмечается, что итальянский клуб готов предложить 38-летнему игроку контракт на общую сумму €6 млн.

Ибрагимович с марта 2018 года выступал за клуб MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Нападающий забил 52 мяча и сделал 17 голевых передач в 53 встречах.

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