Моуринью хочет пригласить в «Тоттенхэм» Ибрагимовича
Новый главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью намерен пригласить в команду шведского нападающего Златана Ибрагимовича, передает The Telegraph.
Новый главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью намерен пригласить в команду шведского нападающего Златана Ибрагимовича, передает The Telegraph.
По информации издания, португальский специалист хочет опередить «Милан» в борьбе за форварда, который сейчас находится в статусе свободного агента. Отмечается, что итальянский клуб готов предложить 38-летнему игроку контракт на общую сумму €6 млн.
Ибрагимович с марта 2018 года выступал за клуб MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Нападающий забил 52 мяча и сделал 17 голевых передач в 53 встречах.