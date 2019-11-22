FIFPro: Наказание Тайсона играет на руку тем, кто пропагандирует такое поведение

«Мы разочарованы решением УАФ дисквалифицировать Тайсона на один матч. Применять санкции к жертве расовой дискриминации — это за пределами понимания. Это играет на руку тем, кто пропагандирует такое отвратительное поведение», — говорится в сообщении FIFPro в «Твиттере».