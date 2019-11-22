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13:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Моуринью провёл первое собрание с игроками «Тоттенхэма»

Новый главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью провёл своё первое собрание с командой, сообщает издание Sport Witness со ссылкой на Record.

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Источник: AP 2019

Моуринью сделал комплимент игрокам, отметив, что они намного лучше, чем-то, что показывает таблица английской Премьер-лиги в настоящее время.

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У него также были личные беседы с Уго Льорисом, Гарри Кейном, Тоби Алдервейрелдом, Харри Уинксом, Деле Алли, Эриком Дайером и Кристианом Эриксеном, которых он пытался убедить остаться, несмотря на ситуацию с их контрактами.

Согласно информации издания, в речи Моуринью прозвучали такие слова: «Я буду вашим отцом, другом, девушкой, кем хотите».

Напомним, что 19 ноября, с поста главного тренера «Тоттенхэма» ушёл Маурисио Почеттино, возглавлявший клуб с 2014 года. На следующий день тренером был назначен Моуринью.

«Тоттенхэм Хотспур» набрал 14 очков в 12 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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