Моуринью провёл первое собрание с игроками «Тоттенхэма»
Новый главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью провёл своё первое собрание с командой, сообщает издание Sport Witness со ссылкой на Record.
Новый главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью провёл своё первое собрание с командой, сообщает издание Sport Witness со ссылкой на Record.
Моуринью сделал комплимент игрокам, отметив, что они намного лучше,
У него также были личные беседы с Уго Льорисом, Гарри Кейном, Тоби Алдервейрелдом, Харри Уинксом, Деле Алли, Эриком Дайером и Кристианом Эриксеном, которых он пытался убедить остаться, несмотря на ситуацию с их контрактами.
Согласно информации издания, в речи Моуринью прозвучали такие слова: «Я буду вашим отцом, другом, девушкой, кем хотите».
Напомним, что 19 ноября, с поста главного тренера «Тоттенхэма» ушёл Маурисио Почеттино, возглавлявший клуб с 2014 года. На следующий день тренером был назначен Моуринью.
«Тоттенхэм Хотспур» набрал 14 очков в 12 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице английской