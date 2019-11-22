Марадона вернулся на пост главного тренера аргентинского клуба «Химнасия и Эсгрима»
ТАСС, 22 ноября. Диего Марадона снова стал главным тренером аргентинского футбольного клуба «Химнасия и Эсгрима» из
ТАСС, 22 ноября. Диего Марадона снова стал главным тренером аргентинского футбольного клуба «Химнасия и Эсгрима» из
Контракт с Марадоной рассчитан до конца текущего сезона. 19 ноября президент клуба Габриэль Пеллегрино заявил, что аргентинец больше не является главным тренером команды. Сообщалось, что причиной ухода Марадоны стали его разногласия с руководством «Химнасии».
«Я очень рад заявить, что остаюсь главным тренером команды. Я хочу поблагодарить фанатов и игроков, потому что благодаря вам мы с руководством пришли к компромиссу, надеюсь, что они выполнят обещанное. Хочу сказать спасибо за вашу поддержку, особенно хочется выделить маленького мальчика, который говорил: “Диего, вернись”. Вперед волки (прозвище фанатов клуба — прим. ТАСС), вперед “Химнасия”», — написал Марадона.
«Химнасия и Эсгрима» занимает 22-е место в чемпионате Аргентины, набрав 10 очков в 13 матчах. Марадона возглавил клуб, когда тот занимал последнюю строчку в таблице, имея в активе после пяти матчей одно очко. Клуб «Химнасия и Эсгрима» является одним из старейших в Аргентине, он был основан в 1887 году.
Марадона является чемпионом мира 1986 года и одним из лучших футболистов ХХ века. Он выступал за аргентинские «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс» и «Ньюэллс Олд Бойз», испанские «Барселону» и «Севилью», а также итальянский «Наполи». Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА. Всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины — 113 матчей, 50 мячей.
С июня 2005 года по август 2006-го он являлся