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08:04 (мск), источник: ТАСС

Марадона вернулся на пост главного тренера аргентинского клуба «Химнасия и Эсгрима»

ТАСС, 22 ноября. Диего Марадона снова стал главным тренером аргентинского футбольного клуба «Химнасия и Эсгрима» из Ла-Платы. Об этом легендарный футболист заявил на своей странице в Instagram.

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Источник: Reuters

Контракт с Марадоной рассчитан до конца текущего сезона. 19 ноября президент клуба Габриэль Пеллегрино заявил, что аргентинец больше не является главным тренером команды. Сообщалось, что причиной ухода Марадоны стали его разногласия с руководством «Химнасии».

«Я очень рад заявить, что остаюсь главным тренером команды. Я хочу поблагодарить фанатов и игроков, потому что благодаря вам мы с руководством пришли к компромиссу, надеюсь, что они выполнят обещанное. Хочу сказать спасибо за вашу поддержку, особенно хочется выделить маленького мальчика, который говорил: “Диего, вернись”. Вперед волки (прозвище фанатов клуба — прим. ТАСС), вперед “Химнасия”», — написал Марадона.

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«Химнасия и Эсгрима» занимает 22-е место в чемпионате Аргентины, набрав 10 очков в 13 матчах. Марадона возглавил клуб, когда тот занимал последнюю строчку в таблице, имея в активе после пяти матчей одно очко. Клуб «Химнасия и Эсгрима» является одним из старейших в Аргентине, он был основан в 1887 году.

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Марадона является чемпионом мира 1986 года и одним из лучших футболистов ХХ века. Он выступал за аргентинские «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс» и «Ньюэллс Олд Бойз», испанские «Барселону» и «Севилью», а также итальянский «Наполи». Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА. Всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины — 113 матчей, 50 мячей.

С июня 2005 года по август 2006-го он являлся вице-президентом футбольной комиссии аргентинского клуба «Бока Хуниорс». В 2008—2010 годах Марадона тренировал сборную Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира — 2010. После этого возглавлял клуб «Аль-Васл» из ОАЭ (2011−2012), 8 мая 2017 года был назначен главным тренером другого клуба из этой страны — «Аль-Фуджайра», в конце апреля 2018 года покинул свой пост. В сезоне-2018/19 возглавлял мексиканский футбольный клуб «Дорадос», который покинул в июне этого года.

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