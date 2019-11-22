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11:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Бразилец нелепо исполнил решающий пенальти и лишил команду кубка

Защитник бразильского клуба «Куяба» Каик Оливейра не забил пенальти в послематчевой серии против «Пайсанду». Из-за его промаха команда уступила в финале Кубка Верди. Оливейра перед ударом вышел за пределы штрафной, пешком дошел до мяча, сделал шаг назад и только после этого нанес удар.

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Защитник бразильского клуба «Куяба» Каик Оливейра не забил пенальти в послематчевой серии против «Пайсанду». Из-за его промаха команда уступила в финале Кубка Верди. Видеозапись появилась в Twitter-аккаунте журналиста Габриэля Родригеса.

Во время загрузки произошла ошибка.

Оливейра перед ударом вышел за пределы штрафной, пешком дошел до мяча, сделал шаг назад и только после этого нанес неточный удар. Его промах оказался единственным в серии — «Пайсанду» выиграл со счетом 5:4 и взял кубок.

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