Бразилец нелепо исполнил решающий пенальти и лишил команду кубка
Защитник бразильского клуба «Куяба» Каик Оливейра не забил пенальти в послематчевой серии против «Пайсанду».
Защитник бразильского клуба «Куяба» Каик Оливейра не забил пенальти в послематчевой серии против «Пайсанду».
Защитник бразильского клуба «Куяба» Каик Оливейра не забил пенальти в послематчевой серии против «Пайсанду».
Оливейра перед ударом вышел за пределы штрафной, пешком дошел до мяча, сделал шаг назад и только после этого нанес неточный удар. Его промах оказался единственным в серии — «Пайсанду» выиграл со счетом 5:4 и взял кубок.