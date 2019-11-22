Бразилец нелепо исполнил решающий пенальти и лишил команду кубка

Защитник бразильского клуба «Куяба» Каик Оливейра не забил пенальти в послематчевой серии против «Пайсанду». Из-за его промаха команда уступила в финале Кубка Верди. Оливейра перед ударом вышел за пределы штрафной, пешком дошел до мяча, сделал шаг назад и только после этого нанес удар.