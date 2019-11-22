Юрий Вернидуб: в Россию не поеду никогда и ни за какие деньги. Хотя варианты были, и много

Источник: AP 2019

Две недели назад в «Шахтере» приветствовали нового главного тренера. 53-летнего украинца Юрия Вернидуба, ранее работавшего в запорожском «Металлурге», но выстрелившего в луганской «Заре». Со скромной командой он выигрывал на родине бронзу и выходил в кубковый финал, но главное — дважды выступал в групповом раунде Лиги Европы. Двукратный тренер года всея Украины (2016 и 2018), все эти дни он провел на новом месте работы. Познакомился с хозяйством и футболистами, получил первый опыт, составил первые впечатления.

От кого поступило предложение возглавить «Шахтер»?

Напрямую от руководителя клуба — генерального директора «Беларуськалия» Ивана Головатого.

Главная задача, озвученная вам?

Завоевать золото, на что Иван Иванович нацеливает команду далеко не первый год.

Говорят, у руля вас очень хотела видеть и «Ворскла»…

Да, и не только она. Почему не согласился? Захотелось поработать с более зрелой и амбициозной командой. У нее давно есть конкретные задачи и условия для их выполнения, но все время не хватает пресловутого «чуть-чуть».

Некоторые украинские СМИ писали, что Вернидуб подался в Беларусь «на безрыбье»…

Это их право, а у меня другая точка зрения. Моя задача — помочь ребятам поднять над головой чемпионский кубок, о чем они мечтают. Сейчас важно тщательно изучить команду, сделать правильные трансферные наметки. И пригласить именно тех футболистов, которые помогут нам достичь цели.

Стоит ли ждать в «Шахтере» украинцев, с которыми вы хорошо знакомы?

Ни да, ни нет. Многие игроки, которых хотел бы видеть, сюда не поедут. Тенденция украинского футбола такова, что даже молодые футболисты — а я очень люблю с ними работать — рвутся в европейские чемпионаты. Да, есть два клуба — донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо», которые всегда стремятся попасть в топ-компанию в еврокубках. У них много сильных молодых ребят, но мало практики. Поэтому они хотят сначала вырваться в аренду в европейские клубы, а уже потом идти дальше.

В луганской «Заре» у вас не было звездных игроков, даже по украинским меркам?

Да. Поначалу все было вообще печально. А потом случился конец 2013 года: Донбасс, Крым… Это сильно повлияло и на футбол. Мы тогда брали самых дешевых иностранцев и раскручивали их в Лиге Европы. Потом каждые полгода продавали одного-двух футболистов за очень неплохие деньги.

«Заря» дважды была в группе Лиги Европы, побеждала испанский «Атлетик» и немецкую «Герту». Плюс взяла бронзу — впервые в истории. Все это воспринималось как красивая сказка?

Однозначно. Не провалили ни одной игры — даже с «Манчестер Юнайтед». Напротив, показывали товар лицом, после чего многие ребята уезжали в европейские клубы. После бронзы на следующий чемпионат мы потеряли одиннадцать футболистов — в основном они ушли на более рыбные места. И мне в срочном порядке приходилось летом что-то искать. Ну, взяли молодых. Самым старшим был 23-летний Сваток, который сейчас в «Хайдуке» из Сплита. Вратаря Лунина взяли в 17 лет и через год за большие деньги продали в мадридский «Реал».

Почему прекратили работу в «Заре»?

Есть свои нюансы… Может, пресытился. И так сложилось, что потеряли пол-обоймы. Молодая команда, а руководство опять хотело в группу. Хотеть можно, но как выполнить? Плюс в первый год после бронзы, когда стали четвертыми, в третьем квалификационном раунде Лиги Европы попалась «Брага». Прошли ее — титаническим трудом, дважды сыграв вничью. Думали, может, хоть в плей-офф повезет с более легким соперником. А там «Лейпциг»! Хотя все на тоненького: дома 0:0, пусть даже 75 минут играли вдесятером — молодого парня Леднева удалили за отмашку. Во втором матче у них Вернер быстро забил, но мы сравняли, а затем вышли вперед. Но в итоге уступили 2:3. И тогда на пресс-конференции я прямо сказал: может, руководство против, но если давал слово, что мы должны быть там, а задачу не выполнили… В общем, должен покинуть пост.



Потом меня, можно сказать, уговорили остаться. Наверное, это моя ошибка — и то первое решение на эмоциях было правильным. Доработал год, но прежнего кайфа не чувствовал. Девять с половиной лет в клубе — пришло время что-то менять. Вот и отдохнул полгода — перезагрузился, заодно поучившись в Испании. Считаю, учиться нужно всегда, и независимо от возраста.

Источник: Прессбол

Ждать ли в «Шахтере» испанского тренера?

Надеюсь на это. Никого не хотел обидеть, когда сказал в интервью — в том числе о себе: мол, может, и правильно, что нас порой любят назвать физруками. Те же испанцы очень подкованы тактически — особенно из топ-клубов «примеры». По правде говоря, они в основной массе хотят учиться больше, чем мы, — и на два шага впереди. Да и в физической подготовке команд тоже.



Ни в коей мере не обижаю советскую школу — она была сильна, но в свое время. Нельзя застывать на месте и десять лет работать по одним и тем же конспектам, ничего не меняя. Всегда нужно искать новенькое, иначе перестанут расти профессионально и тренеры, и футболисты. Вот вашему Виктору Гончаренко — отличному специалисту — разве в БАТЭ не помог испанец Верчили? То есть надо переключаться на новое. Не нужно далеко ходить за примерами — Шевченко во главе сборной Украины и Ребров в венгерском «Ференцвароше». Амбициозные и классные тренеры, которые действительно работают по-современному. Сюда же отнесу и Александра Хацкевича. Жаль, уже нет в живых легенды белорусского футбола — Валентина Белькевича. Оба были лицом киевского «Динамо» девяностых при Валерии Лобановском. Нужно помнить о таких людях, как Белькевич, — это глыба. Хотя до сих пор поражаюсь и Александру Глебу, который играет за «Ислочь». Да, где-то уже потеряна скорость. Но есть мышление, видение поля, пас!

Вас судьба не раз сводила с белорусами…

Сразу вспоминаю Колю Кашевского. Серьезный футболист — долго выступал и в «Металлурге», и в «Кривбассе»… Ян Тигорев. Вроде бы поначалу незаметный. А потом этот правый защитник вышел на сильный уровень и был капитаном «Металлурга». Скорость, жесткость, отбор, умение читать игру и вовремя подключиться — все при нем. Но больше всего вспоминал их как парней с хорошим характером, не умаляя заслуг как футболистов.



А тренеры ваши? Юревич, его ассистент Кононов, великолепный аналитик Ковалев, Боровский… Со многими доводилось пересекаться. И потом Кононов уже сам вывел «Карпаты» в группу Лиги Европы, пошумел в «Севастополе», после чего уехал в Россию. А сильный знаток футбола Ковалев, который тоже пришел с Юревичем, перебрался в «Терек».

Российские варианты карьеры для себя по-прежнему исключаете?

Начисто. И давайте я сразу отвечу, чтобы больше этой темой меня не дергали. Беларусь для меня — да. Любая постсоветская страна — да. Кроме России. Кто прав, рассудит только время. Но, я думаю, мы ни в чем не виноваты. Украина была бы виновата лишь в том случае, если бы пришла на чью-то территорию. К сожалению, пришли на нашу. Считаю, не следовало приходить — мы сами прекрасно разобрались бы в этом. Россия же смогла разобраться с Чечней? Никто же не мешал и никто не приходил? Другое дело, если бы мы обратились и кричали «помогите»… Хочу раз и навсегда закрыть у вас эту тему. А в Россию не поеду никогда. И ни за какие деньги. Хотя варианты были, и много — не боюсь об этом говорить. К счастью, деньги не самое важное в моей жизни. Они нужны, но не хочу их получать — хочу зарабатывать. Тогда легче и копить, и тратить. Когда же начинаешь «мутить», делаешь что-то не то, а требуешь многого — это неправильно. Так меня воспитали родители, и я им благодарен.



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Фамилия у вас колоритная: интересовались, кто был в роду?

Дедушка по папиной линии — запорожский казак. К сожалению, уже нет ни его, ни отца с мамой, ушедшей из жизни в этом году. Стараюсь не уронить фамилию. Как всегда говорил отец, ни в коем случае не опозорь ее. Не люблю, как некоторые, хвалиться, что у них там кто-то из бояр, дворян… Нет. Обычный казацкий род работяг, чем очень горжусь.

Источник: Прессбол

С Житомиром вас что-то связывает до сих пор?

Конечно. Мама с папой там поженились, и я появился на свет. Отец родом с Запорожья, но после Великой Отечественной войны он, как и все мужчины, служил. И попал в Житомир, где впоследствии родители построили дом. А детей в семье было трое: старшая сестра, потом брат, и я — самый маленький… Как минимум два раза в год езжу на могилы родителей. Кстати, Житомир как раз возле границы с Беларусью. Помню, когда занимался в СДЮШОР «Спартак», мы часто бывали на турнирах в Мозыре. Если брать Житомирскую область, это ближайший к ней ваш город. И мы туда часто приезжали, и мозыряне к нам.

Так получилось, что первую игру «Шахтера» в чемпионате вы вживую увидели против мозырской «Славии».

Да, интересно. Но я на трибуне сидел — на том этапе вообще решил не вмешиваться в работу Никифоренко, который готовил команду. Могу только похвалить Сергея Ивановича. И ребята отнеслись ко всему ответственно, с пониманием.

Ваши первые впечатления от команды?

То, как она работает на тренировках, искренне радует. Да и сам получаю сплошное удовольствие. Одно дело смотреть телевизор и «WyScout», совсем другое — непосредственно участвовать в процессе. Очень счастлив. И по-хорошему удивлен, видя, как ребята обращаются с мячом. Хороши не только технические, но и скоростные данные. Может, немножко возрастная команда — чего греха таить. Хотя у вас, смотрю, не только в «Шахтере» ставка на опытных. Что, в брестском «Динамо» не так? То же самое.

Это хорошо или плохо?

Давайте возьмем свежий пример. Смотрел на сборную Беларуси в играх с Германией и Черногорией. Возрастная у вас команда. И явно приходит пора, когда надо что-то менять. Вижу, Михаил Мархель старается вводить более молодых, а это так или иначе ломка состава. Поэтому, может, и нет результата. Сейчас будет много неконструктивной критики в адрес главного тренера, на которую лучше не обращать внимания. Мархель просто попал в переломную ситуацию, связанную со сменой поколений. Хотим мы этого или нет, но так происходит. И процесс не быстр: взял, резко поменял — и все.



Думаете, Шевченко было легко? Он не спеша притирал новый состав. А теперь посмотрите: после неудачного периода, когда команда не вышла на чемпионат мира, ему дали время. Шевченко потихоньку внедрял свежую кровь — и уже есть не просто молодая команда Украины, но и результат. Она вышла на чемпионат Европы не со второго, а с первого места в группе, где была Португалия. Поэтому нужно терпение. А тренер у вас хороший. Ему просто надо дать время. Разобраться с составом и воплотить в жизнь свои задумки.

Не все у нас привыкли терпеть.

Не только у вас! Мы все хотим прямо сейчас, здесь и сразу. Но так не бывает. Это очень сложный период, который нельзя пройти мгновенно.

Ваши впечатления от клубной базы «Шахтера»?

И у нас на родине очень немного таких. В свое время была одна из лучших у донецкого «Шахтера». Но, к сожалению, ее уже нет. Есть прекрасная база у киевского «Динамо». Есть у «Днепра-1». А в остальном… Вот что толку с базы харьковского «Металлиста», если нет команды? Еще немного, и она вообще исчезнет, а условия были шикарные.



В Солигорске отличные поля и весь инструмент для тренировочной работы. Это еще раз подтверждает, что я сделал правильный выбор. Вторую неделю здесь, и получаю одно удовольствие от работы в комфортных условиях с прекрасными людьми — от команды и руководства до каждого работника клуба. Все открытые, улыбчивые. Никто не бросает косых взглядов. Напротив, готовы помочь всем, чем только могут.

Источник: Прессбол

Обращусь к кадровой теме. Зимой клуб покинут Громыко и Бакай.

Это потери, что говорить. Но, знаете, иногда удивляют решения футболистов. Ясное дело, любой ищет, где лучше — нормальное явление. С другой стороны, не могу понять, когда люди что-то делают за спиной клуба. Скажи прямо: хочу уйти в Россию. Уверен, договориться можно практически всегда. А если нет, то по крайней мере поступишь честно. Когда же по-тихому — понятно, какой негативной будет реакция руководства.



Я сам с этим сталкивался в «Заре». Был такой бразилец — классный центральный защитник Рафаэль. Он сейчас в «Лудогорце». Так вот разговариваю с ним: все нормально. Продлеваем? Говорит, что хочет в Европу. Хорошо, давай заниматься этим, сейчас есть варианты — например, в «Брюгге». И клубу выгодно его продать, и Рафаэлю контракт хороший предлагали. Ну и что в итоге? Да-да, хорошо-хорошо — и по-тихому подписал с «Лудогорцем». Там, где агент смог выдурить себе больше денег. Как узнал — за голову схватился! Говорю: никогда же тебя не предавал! Как мне дальше с тобой работать? Ты просто взял и воткнул нам нож в спину… Не понимаю я такого. Считаю, правда в глаза — пусть самая горькая — лучше каких-то окольных путей.

Бакай?

Здесь все понятно. Он честно отработал в Солигорске два года. Появилось хорошее предложение из Бреста — и, думаю, там ему дадут немножко больше денег. Тем более футболисту уже за тридцать.

Ковалев?

Насколько знаю, он откровенно сказал, что хочет уехать в Россию. Вот и играл все матчи. И какие претензии могут быть к Юре? Он доработает контракт и пойдет в другой клуб. Один поступил как положено и как самостоятельный мужчина. А второму за счет его молодости явно задурили голову агенты.

Какое ваше отношение к агентам?

Здравствуйте и до свидания. Что имею в виду? Когда мне звонят и говорят: я такой-то и у меня есть футболист такой-то, отвечаю — вы обратились не по адресу. Моя работа заключается в подготовке команды и выборе состава. Слушать их звонки и отвлекаться? Проще, когда есть — вот как в «Шахтере» — спортивный директор. Александр Рехвиашвили, с которым тоже прекрасно познакомились.



Сразу обозначили нюансы: если ему поступают предложения по футболистам, он приходит ко мне и говорит — посмотрите. Я так работал девять лет. И знал, что всегда могу прийти к президенту клуба и посмотреть ему в глаза. Спокойно спать и просыпаться с улыбкой, потому что у меня нет переживаний, что где-то отщипнул двадцать копеек. Зачем так делать? У меня прекрасная зарплата — на жизнь хватает. Да, сейчас много где за границей считается, что тренер должен быть еще и менеджером. Но мы не дожили до того, как это происходит в Англии. Ко всему надо идти поступательно. А мне легче работать так. Если вижу, что человек нам подходит, конечно, возьмем. Если нет — значит, нет. И ни одного трансфера мимо меня.

А если хочется взять игрока, но за него просят сумму, очень большую для клуба?

Тогда закрываем вопрос и поехали искать дальше. Понимаю: далеко не каждого футболиста, который тебе нравится, можно взять. А если не нравится, какой смысл вообще его брать? Лишь бы занимал чью-то нишу? Нет. Тогда уж есть дубль — и давайте лучше будем смотреть на своих молодых, чем засорять состав сомнительными трансферами.

Вашим первым новичком стал Кендыш.

Тщательно за ним наблюдал и снял максимальную информацию. Не согласен с теми, кто говорит, будто Кендыша «Шахтер» подписал зря. Сильный футболист. Слабый не был бы лидером «Шерифа». Да, чемпионат Молдовы по уровню уступает белорусскому. Но Юра играл в серьезной команде, которая постоянный чемпион и участник еврокубков. И был там ведущим исполнителем. В БАТЭ он выполнял функции опорного полузащитника — чистой «шестерки». В «Шерифе» — больше «восьмерки», а то и «десятки».

Источник: Прессбол

Какую базовую схему будет использовать «Шахтер»?

Сейчас нет смысла ничего кардинально ломать. А уже на сборах будем строить тактику чуть иначе. Нужно приложить максимум усилий, чтобы в любом матче могли легко перестраиваться в зависимости от ситуации. Кстати, с опытными футболистами это делать легче. Хотя, повторюсь, очень люблю работать и с молодыми.

В прессе проходила информация об интересе «Шахтера» к Янсане, Бахару и Шевченко.

Почему нет? Кстати, за этот период пересмотрел всю белорусскую лигу. На примете есть ряд фамилий молодых, но называть их, конечно, не буду. Вот сейчас у нас матч с «Минском», о котором могу сказать только лестные слова. Очень обученная, молодая, играющая команда. С ней надо постоянно держать ухо востро. Использует две схемы, легко перестраивается — видна тренерская рука. И при этом в нижней части таблицы. Но, проанализировав пять последних встреч «Минска», скажу, что это не их место. Еще «Ислочь» понравилась. «Городея» — весьма непростой соперник. «Энергетик», который вроде бы борется за выживание, но там молодость, задор — и все отработано.

Вы будете омолаживать команду или делать ставку на опытных? Использовать больше белорусов или легионеров?

Не собираюсь делать революцию. Убрать полкоманды и привести столько же новичков — не по мне. Спокойно знакомлюсь с ребятами, а в паспорт игрокам никогда не смотрю. Но все равно хочется и усилить, и омолодить некоторые позиции. А каким коллектив будет в итоге, пока сложно говорить. Ведь в этом чемпионате за «Шахтер» из полевых футболистов регулярно играли максимум двенадцать человек.

Это плохо?

Очень. Как можно стать чемпионом, если нет ротации? Не знаю, с чем это связано. Вот сейчас смотрю на тренировках на футболистов, которых даже не видел на поле в матчах, и глаз радуется. Есть две игры, за которые хочется разобраться, чего они стоят. Конкуренция нужна: ну не могут двенадцать человек вытащить весь чемпионат! Не обижая Юру Ковалева, посмотрите, какой он был в период до октября. А сейчас выжат как лимон. Как он может выглядеть, в одиночку тянув столь энергозатратную позицию? Разгружать футболистов после четырех-пяти матчей важно и психологически, и физически, иначе они нехотя будут ошибаться. Как и любой человек. Они же не роботы.

С Сергеем Ташуевым вы знакомы?

Близко нет, да и общаться особо не доводилось. Помню его по работе в донецком «Металлурге» — в то время, когда условия там были ого-го… А обсуждать коллегу не намерен: между тренерами должна существовать этика в плане высказываний друг о друге. Мы не должны выносить сор из избы.

Говорят, на эмоциях вы можете устроить приличные пикировки с прессой…

Ха! Ну, было один раз, когда зацепили не меня — команду. У нас есть каналы «Футбол 1» и «Футбол 2». Все знают, что они, скажем так, «симпатизируют» донецкому «Шахтеру». И как только он с кем-то играет, всю неделю о той команде будут методично выискивать какую-то дичь. А потом говорить: так мы же за украинский футбол! Ребята, если вы за украинский футбол, давайте везде и обо всем в равных пропорциях. В общем, накопилось: на меня и они, и Фонсека грязь выливают, а я молчу? Не выдержал и просто привел пример: у Гитлера рупором был Геббельс, а ваши каналы — рупор «Шахтера»? И началось… Чем только они потом мне не грозили, а меня в итоге даже не оштрафовали благодаря грамотному юристу.



Я ведь действительно их не оскорблял и ни с кем не сравнивал — просто привел пример. А штраф получил однажды, и то не по своей вине, а за компанию с Фонсекой. Он не подал мне руки, в чем, оказывается, и я был виноват… Кстати, потом в конце чемпионата, когда играли в Запорожье, он извинился. Мол, давай зароем топор войны. Отвечаю: без проблем, тем более я ее вообще не начинал.

Ваш сын Виталий так и остается в «Заре»?

Да, у него контракт до лета. А младший, с отличием окончивший Запорожский национальный университет, третий год работает в украинской премьер-лиге — в департаменте по международным отношениям.

Супруга?

В Запорожье, в своем доме. Есть кот и собака. Думали, дети тоже будут с нами, строили все с таким расчетом. Но сыновья разлетелись, как птицы из гнезда.

По ходу беседы вы часто говорили о задачах. А если бы пришлось выбирать: группа Лиги Европы или чемпионство в Беларуси?

Разговаривал на эту тему с Головатым. Понимаю Ивана Ивановича: единственный раз «Шахтер» становился чемпионом в 2005 году, а на носу 2020-й. Буду ставить максимальные задачи перед собой и командой, однако допускаю, что наступит момент, когда придется сделать выбор. И отдать приоритет одной цели.



На мой взгляд, в первый год надо построить боеспособный коллектив, а для этого очень поможет международная практика. И, чтобы «Шахтер» увидели и немного о нем заговорили, постараться выйти в группу Лиги Европы. Вот это вижу первоочередной задачей на будущий сезон. Понимаете, там команда становится совсем иной, даже проведя шесть матчей в группе. Просто другой мир. И футболисты видят, к чему стремиться. А первоочередное сейчас — поставить команде игру, которая будет интересной и станет приносить результат. Если мы это сделаем, то очень недалеко окажется и остальное. А мечтать надо обо всем.