Игрок с 22 матчами в КПЛ-2019 продлил контракт с «Актобе»
«Актобе» продлил контракт с еще одним футболистом из состава 2019 года, передает корреспондент Vesti.kz.
«Актобе» продлил контракт с еще одним футболистом из состава 2019 года, передает корреспондент Vesti.kz.
Согласно данным Transfermarkt, соглашение с Рустамом Сахибовым пролонгировано до конца 2020 года. В минувшем чемпионате 23-летний игрок провел 22 матча, в которых отметился двумя результативными передачами. Также он сыграл три матча за «Актобе-М» и девять встреч за «Актобе-Жас».
Ранее «красно-белые» подписали однолетние контракты с Багдатом Каировым, Рустамом Темирханом, Виталием Волковым, Адильханом Танжариковым, Есеном Жасановым, Ардаком Саулетом, Алишером Ажимовым, Абатом Аимбетовым.
Кроме того, сербский защитник Александр Симчевич объявил о возвращении в «Актобе». Как известно, первую половину сезона Симчевич был вне игры, так как актюбинский клуб не смог внести его в заявку на сезон
Напомним, по итогам сезона 2019 года в КПЛ «Актобе» финишировал на последнем, 12-м месте и вылетел в первую лигу.