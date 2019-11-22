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13:06 (мск), источник: Vesti.kz

Игрок с 22 матчами в КПЛ-2019 продлил контракт с «Актобе»

«Актобе» продлил контракт с еще одним футболистом из состава 2019 года, передает корреспондент Vesti.kz.

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Согласно данным Transfermarkt, соглашение с Рустамом Сахибовым пролонгировано до конца 2020 года. В минувшем чемпионате 23-летний игрок провел 22 матча, в которых отметился двумя результативными передачами. Также он сыграл три матча за «Актобе-М» и девять встреч за «Актобе-Жас».

Ранее «красно-белые» подписали однолетние контракты с Багдатом Каировым, Рустамом Темирханом, Виталием Волковым, Адильханом Танжариковым, Есеном Жасановым, Ардаком Саулетом, Алишером Ажимовым, Абатом Аимбетовым.

Кроме того, сербский защитник Александр Симчевич объявил о возвращении в «Актобе». Как известно, первую половину сезона Симчевич был вне игры, так как актюбинский клуб не смог внести его в заявку на сезон из-за трансферного бана. Летом легионер на правах аренды перешел в «Тараз», за который сыграл 14 матчей.

Напомним, по итогам сезона 2019 года в КПЛ «Актобе» финишировал на последнем, 12-м месте и вылетел в первую лигу.

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