Финалист Лиги Европы может возглавить одного из лидеров КПЛ
Украинский тренер Мирон Маркевич ведет переговоры с одним из лидеров казахстанской
Украинский тренер Мирон Маркевич ведет переговоры с одним из лидеров казахстанской
В ближайшее время в этом клубе может состояться отставка главного тренера, и тогда руководство может сделать выбор в пользу украинского специалиста.
На постсоветском пространстве Маркевич известен тем, что в 2015 году выводил украинский «Днепр» в финал Лиги Европы.
Также, возглавляя такие клубы, как «Карпаты», «Металлист» и тот же «Днепр», он не раз становился призером чемпионата Украины. В 2010 году возглавлял сборную Украины.