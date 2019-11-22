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13:08 (мск), источник: Vesti.kz

Финалист Лиги Европы может возглавить одного из лидеров КПЛ

Украинский тренер Мирон Маркевич ведет переговоры с одним из лидеров казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В ближайшее время в этом клубе может состояться отставка главного тренера, и тогда руководство может сделать выбор в пользу украинского специалиста.

На постсоветском пространстве Маркевич известен тем, что в 2015 году выводил украинский «Днепр» в финал Лиги Европы.

Также, возглавляя такие клубы, как «Карпаты», «Металлист» и тот же «Днепр», он не раз становился призером чемпионата Украины. В 2010 году возглавлял сборную Украины.

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