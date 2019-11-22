Финалист Лиги Европы может возглавить одного из лидеров КПЛ

В ближайшее время в этом клубе может состояться отставка главного тренера, и тогда руководство может сделать выбор в пользу украинского специалиста.

На постсоветском пространстве Маркевич известен тем, что в 2015 году выводил украинский «Днепр» в финал Лиги Европы.