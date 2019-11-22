Экс-игрок сборной ДР Конго покинул состав участника Лиги Европы от Казахстана
Бывший игрок сборной ДР Конго Андре Букия покинул «Кайсар», за который играл на правах аренды с лета, передает корреспондент Vesti.kz.
Бывший игрок сборной ДР Конго Андре Букия покинул «Кайсар», за который играл на правах аренды с лета, передает корреспондент Vesti.kz.
Согласно данным Transfermarkt и зарубежных СМИ, 24-летний хавбек арендовывался до конца текущего года с правом выкупа, которым кызылординский клуб не захотел воспользоваться.
В итоге легионер вернется в португальский клуб из третьей лиги «Арока», с которым у него действует контракт до лета 2021 года.
В КПЛ-2019 Букия провел 15 игр, в которых забил один гол и отдал два ассиста.
Также конголезец в своем активе имеет по одному матчу за молодежную и национальную сборные своей страны.
Отметим, что в минувшем чемпионате «Кайсар» занял шестое место, а также завоевал Кубок Казахстана, победив в финале «Атырау» (2:1), что позволило кызылординской команде заполучить путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы-2020/21.