Описаны занятия Роналду русским языком

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий

Португалец, находившийся в отношениях с российской моделью Ириной Шейк, спрашивал у Черышева-младшего, как на русском сказать «Я тебя люблю», а также другие фразы. «Криштиану очень добродушно относился к Денису», — рассказал отец футболиста. Также Черышев-старший вспомнил, что его сын находился в отличных отношениях с футболистами «Реала» Марселу и Лассаной Диарра.

Денис Черышев выступал за молодежную команду «Реала», а в 2012-м дебютировал в основном составе клуба. Российский футболист не смог закрепиться в команде и несколько раз отправлялся в аренду. Летом 2019 года Черышев подписал контракт с «Валенсией».