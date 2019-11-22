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13:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Описаны занятия Роналду русским языком

Российский тренер Дмитрий Черышев рассказал, как его сын Денис учил бывшего партнера по мадридскому «Реалу» Криштиану Роналду русскому языку. Слова специалиста приводит «Чемпионат.com».

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Португалец, находившийся в отношениях с российской моделью Ириной Шейк, спрашивал у Черышева-младшего, как на русском сказать «Я тебя люблю», а также другие фразы. «Криштиану очень добродушно относился к Денису», — рассказал отец футболиста. Также Черышев-старший вспомнил, что его сын находился в отличных отношениях с футболистами «Реала» Марселу и Лассаной Диарра.

Денис Черышев выступал за молодежную команду «Реала», а в 2012-м дебютировал в основном составе клуба. Российский футболист не смог закрепиться в команде и несколько раз отправлялся в аренду. Летом 2019 года Черышев подписал контракт с «Валенсией».

Роналду встречался с Шейк с 2010 по 2015 год. Сейчас португалец находится в отношениях с Джорджиной Родригес, которая родила от него ребенка. 20 ноября СМИ сообщили, что пара тайно поженилась, однако позднее эта информация была опровергнута.

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