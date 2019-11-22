Описаны занятия Роналду русским языком
Российский тренер Дмитрий Черышев рассказал, как его сын Денис учил бывшего партнера по мадридскому «Реалу» Криштиану Роналду русскому языку. Слова специалиста приводит «Чемпионат.com».
Российский тренер Дмитрий Черышев рассказал, как его сын Денис учил бывшего партнера по мадридскому «Реалу» Криштиану Роналду русскому языку. Слова специалиста приводит «Чемпионат.com».
Португалец, находившийся в отношениях с российской моделью Ириной Шейк, спрашивал у
Денис Черышев выступал за молодежную команду «Реала», а в 2012-м дебютировал в основном составе клуба. Российский футболист не смог закрепиться в команде и несколько раз отправлялся в аренду. Летом 2019 года Черышев подписал контракт с «Валенсией».
Роналду встречался с Шейк с 2010 по 2015 год. Сейчас португалец находится в отношениях с Джорджиной Родригес, которая родила от него ребенка. 20 ноября СМИ сообщили, что пара тайно поженилась, однако позднее эта информация была опровергнута.