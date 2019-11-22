«Редко встречается клуб с бюджетом менее 10 миллионов долларов». Лучший тренер КПЛ-2019 — о казахстанском футболе
Наставник «Кайсара» Стойчо Младенов на встрече с болгарскими СМИ рассказал о прошедшем сезоне в казахстанской
Наставник «Кайсара» Стойчо Младенов на встрече с болгарскими СМИ рассказал о прошедшем сезоне в казахстанской
«Я могу сказать только хорошее о казахстанском футболе. В каждом клубе есть стабильность и профессионализм. Они профессионально устроены, что немаловажно. Человек, который проложил путь болгарским тренерам в Казахстан, Станимир Стойлов. Благодаря ему “Астана” имеет сильные позиции в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Видна работа всех тех, кто работает в области футбола. Бюджет каждого клуба зависит от целей на сезон. Но редко встречается команда с бюджетом менее 10 миллионов долларов. Ответственность велика для каждого тренера и менеджера. Развитие клуба постоянно обсуждается. Несмотря на достигнутые успехи, я стараюсь не повторять своих ошибок. Когда задачи поставлены, они должны быть выполнены. Все, о чем мы договорились, выполнено. В футболе очень важны две вещи — менеджер и главный тренер. Особенно в странах, где вкладываются большие деньги. Что происходит с болгарами? Главный тренер — “никто”. Пусть они узаконят профессию “футбольного тренера”, чтобы он мог иметь не только обязанности, но и права», — рассказал Младенов.
Отметим, что в минувшем чемпионате «Кайсар» занял шестое место, а также завоевал Кубок Казахстана, победив в финале «Атырау» (2:1), что позволило кызылординской команде заполучить путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы-2020/21. При этом главный тренер «волков» Стойчо Младенов был признан «Лучшим тренером 2019 года».