«Редко встречается клуб с бюджетом менее 10 миллионов долларов». Лучший тренер КПЛ-2019 — о казахстанском футболе

«Я могу сказать только хорошее о казахстанском футболе. В каждом клубе есть стабильность и профессионализм. Они профессионально устроены, что немаловажно. Человек, который проложил путь болгарским тренерам в Казахстан, Станимир Стойлов. Благодаря ему “Астана” имеет сильные позиции в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Видна работа всех тех, кто работает в области футбола. Бюджет каждого клуба зависит от целей на сезон. Но редко встречается команда с бюджетом менее 10 миллионов долларов. Ответственность велика для каждого тренера и менеджера. Развитие клуба постоянно обсуждается. Несмотря на достигнутые успехи, я стараюсь не повторять своих ошибок. Когда задачи поставлены, они должны быть выполнены. Все, о чем мы договорились, выполнено. В футболе очень важны две вещи — менеджер и главный тренер. Особенно в странах, где вкладываются большие деньги. Что происходит с болгарами? Главный тренер — “никто”. Пусть они узаконят профессию “футбольного тренера”, чтобы он мог иметь не только обязанности, но и права», — рассказал Младенов.