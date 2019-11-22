Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Тамбов
Локомотив
Футбол. Зарубежный
22:30
Боруссия Д
Падерборн
Футбол. Зарубежный
22:45
ПСЖ
Лилль
Футбол. Зарубежный
23:00
Леванте
Мальорка
Футбол. Сборные
21.11
Гватемала
Антигуа и Барбуда
80
Футбол. Премьер-лига
23.11
Оренбург
Ахмат
Все события
Фоторепортажи
36Хитрющий Знарок, жесткий удар в лицо, двойник Ленина и певец Маликов на трибуне. Мощные фото дерби
12Сборная России крупно проиграла бельгийцам
15:43 (мск), источник: Vesti.kz

«Редко встречается клуб с бюджетом менее 10 миллионов долларов». Лучший тренер КПЛ-2019 — о казахстанском футболе

Наставник «Кайсара» Стойчо Младенов на встрече с болгарскими СМИ рассказал о прошедшем сезоне в казахстанской премьер-лиге, где его выбрали «Тренером 2019 года».

Наверх

«Я могу сказать только хорошее о казахстанском футболе. В каждом клубе есть стабильность и профессионализм. Они профессионально устроены, что немаловажно. Человек, который проложил путь болгарским тренерам в Казахстан, Станимир Стойлов. Благодаря ему “Астана” имеет сильные позиции в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Видна работа всех тех, кто работает в области футбола. Бюджет каждого клуба зависит от целей на сезон. Но редко встречается команда с бюджетом менее 10 миллионов долларов. Ответственность велика для каждого тренера и менеджера. Развитие клуба постоянно обсуждается. Несмотря на достигнутые успехи, я стараюсь не повторять своих ошибок. Когда задачи поставлены, они должны быть выполнены. Все, о чем мы договорились, выполнено. В футболе очень важны две вещи — менеджер и главный тренер. Особенно в странах, где вкладываются большие деньги. Что происходит с болгарами? Главный тренер — “никто”. Пусть они узаконят профессию “футбольного тренера”, чтобы он мог иметь не только обязанности, но и права», — рассказал Младенов.

Отметим, что в минувшем чемпионате «Кайсар» занял шестое место, а также завоевал Кубок Казахстана, победив в финале «Атырау» (2:1), что позволило кызылординской команде заполучить путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы-2020/21. При этом главный тренер «волков» Стойчо Младенов был признан «Лучшим тренером 2019 года».

Читайте также
Кайсар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Можно смотреть на "МЮ", но болеть надо за своих". Гурман - об "Астане", трансферах, Григорчуке и "Кайрате"
Определились пары стыковых матчей квалификации Евро-2020
Косторная уничтожила Кихиру, у Загитовой — «бабочка» и проблемы
Определились хозяева четвертьфиналов Кубка России по футболу
Хачанов проиграл Джоковичу в матче Кубка Дэвиса
Глубокий нокаут: сногсшибательные красотки из мира MMA (фото)
Воронов идет третьим после короткой программы на этапе Гран-при
Миранчук попал на обложку известного итальянского издания
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь